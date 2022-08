Казка скінчилася. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек повернулися в Лос-Анджелес

Бенніфер влаштували собі шикарний медовий місяць в Італії.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в останні місяці перебували в ейфорії від весільного переполоху, передвесільного клопоту й медового місяця, але після відпустки в Парижі й Італії Бенніфер повернулися в Лос-Анджелес. І тепер парі доведеться зіткнутися з реальністю спільного проживання. Про це пише Daily Mail.

В Італії пара провела п'ять днів. Їх бачили на озері Комо та в Мілані. На озері Комо молодята відпочивали на віллі Джорджа й Амаль Клуні. А в Мілані влаштували собі шопінг, прогулявшись бутиками. Чимало часу вони провели в магазині бренду Брунелло Кучінеллі.

Зараз пара, яка прилетіла приватним літаком, вирушила в Беверлі-Гіллз. Там Бен Аффлек і Дженніфер Лопес орендують маєток Джеймса Пекера за 60 мільйонів доларів. Поки що їхній маєток у Бель-Ейр за 28 мільйонів доларів реконструюють протягом наступного року.

[ + – ] Бен Аффлек і Дженніфер Лопес повернулися в США

Після таємної церемонії в Лас-Вегасі 17 липня Дженніфер Лопес і Бен Аффлек провели ще одну церемонію 20 серпня, влаштувавши весільну урочистість вартістю 400 тисяч доларів у маєтку Аффлека в Джорджії.

Щоправда, церемонія була затьмарена тим фактом, що один із 135 гостей злив у мережу інтимне відео з весілля. На ньому відображено, як Дженніфер Лопес виконує серенаду Бену Аффлеку, співаючи Can't Get Enough.

"Це було знято без дозволу. І той, хто це зробив, скористався нашим особистим моментом", — написала Дженніфер у коментарі в Instagram, побачивши, як відео з весілля діляться користувачі.

Очікується, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес повернуться до роботи вже найближчим часом. У вересні на екрани виходить фільм "Клерки 3", у якому Аффлек виконав одну з ролей. А наступного року заплановано одразу два фільми за його участю: "Флеш" і "Аквамен і загублене королівство".