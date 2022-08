Сказка кончилась. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вернулись в Лос-Анджелес

Беннифер устроили себе шикарный медовый месяц в Италии

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в последние месяцы пребывали в эйфории от свадебного переполоха, предсвадебных хлопот и медового месяца, но после отпуска в Париже и Италии Беннифер вернулись в Лос-Анджелес. И теперь паре придется столкнуться с реальностью совместного проживания. Об этом пишет Daily Mail.

В Италии пара провела пять дней. Их видели на озере Комо и в Милане. На озере Комо молодожены отдыхали на вилле Джорджа и Амаль Клуни. А в Милане устроили себе шопинг, прогулявшись по бутикам. Немало времени они провели в магазине бренда Брунелло Кучинелли.

Сейчас пара, прилетевшая на частном самолете, отправилась в Беверли-Хиллз. Там Бен Аффлек и Дженнифер Лопес арендуют особняк Джеймса Пэкера за 60 миллионов долларов. Пока их имение в Бель-Эйр за 28 миллионов долларов будет реконструировано в течение следующего года.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вернулись в США

После тайной церемонии в Лас-Вегасе 17 июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели еще одну церемонию 20 августа, устроив свадебное торжество стоимостью 400 тысяч долларов в имении Аффлека в Джорджии.

Правда церемония была омрачена тем фактом, что один из 135 гостей слил в Сеть интимное видео со свадьбы. На нем запечатлено, как Дженнифер Лопес исполняет серенаду Бену Аффлеку, напевая Can't Get Enough.

"Это было снято без разрешения. И тот, кто это сделал, воспользовался нашим личным моментом", — написала Дженнифер в комментарии в Instagram, увидев, как видео со свадьбы делятся пользователи.

Ожидается, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вернутся к работе уже в ближайшее время. В сентябре на экраны выходит фильм "Клерки 3", в котором Аффлек исполнил одну из ролей. А на следующий год запланированы сразу два фильма с его участием: "Флэш" и "Аквамен и потерянное царство".