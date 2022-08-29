Личное видео со свадьбы Дженнифер Лопес слили в Сеть

Фанаты певицы не исключают, что утечку могли организовать как часть промо ее нового трека.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, пышная трехдневная свальба которой отгремела в поместье ее возлюбленного в Джорджии, не на шутку разозлилась из-за того, что кто-то из гостей слил в Сеть видео, на котором она исполняет для своего супруга новую песню. Несмотря на то, что все приглашенные на торжество подписали соглашение о неразглашении, запись, где фигурирует Джей Ло в свадебном платье и ярко одетые танцоры, исполняющие номер для Бена, сначала была опубликована порталом TMZ, а затем разлетелась по всем соцсетям.

По словам источников, Лопес была очень раздосадована тем. что кто-то "воспользовался" личным моментом и продал клип за деньги.

Правда, в Сети уже пошли слухи о том, что утечка видео может быть и элементом пиар-кампании новой песни звезды. Свидетельством тому, что песня, которую Джей Ло пела мужу, собрал немало позитивных комментариев, и многие начали громко призывать к его выпуску.

Фото: Скриншот

Путь Бена Аффлека и Дженнифер Лопес к алтарю был довольно сложным. Они встретились на пике своей славы в начале 2000-х и даже были помолвлены, однако расстались буквально накануне свадьбы в году. Дженнифер очень тяжело переживала разрыв, причиной которого стала неготовность пары жить под постоянным прицелом камер папарацци и запредельно высокий интерес СМИ к их жизни.

Спустя 17 лет Бен и Дженнифер, которые к тому времени снова были свободны, воссоединились. незадолго до этого Аффлек развелся с женой Дженнифер Гарнер, пробыв с ней в браке 10 лет и родив троих детей, а Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом после четырех лет отношений.

Пара сначала тихо расписалась в Лас-Вегасе, отстояв в очереди вместе с другими парами, а недавно закатила роскошный праздник в Джорджии, пригласив родствеников и друзей. После свадьбы Бен и Дженнифер улетели в Италию.