Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили в Милане во время медового месяца

Знаменитости держались за руки и выглядели очень счастливыми.

На прошлой недели 53-летняя актриса Дженнифер Лопес во второй раз сказала заветное "да" мужчине своей мечты 50-летнему актеру Бену Аффлеку. Знаменитости поженились еще в июне, а через месяц решили повторить роскошную церемонию для своих друзей, и по этому случаю устроить себе второй медовый месяц.

Как пишет Daily mail, молодожены проводят время в Милане. Недавно их заметили прогуливающимися по улицам города. Джей Ло выглядела шикарно в белом брючном костюме, укороченном топе с круглым вырезом и брюках с высокой талией, которые позволили ей продемонстрировать подтянутый животик и руки. Актриса дополнила ансамбль белой фетровой шляпой, золотым ожерельем, туфлями на высоком каблуке нейтрального тона и разноцветной сумочкой. Волосы она уложила свободными волнами.

50-летний Бен выбрал для прогулки по шумным улицам Милана рваные джинсы, белую футболку и бирюзовую рубашку.

Молодожены постоянно держались за руки и выглядели безмерно счастливыми.

Поход по магазинам, вероятно, прошел успешно, так как Бена заметили с белой сумкой для покупок, внутри которой были обновки.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в июле в Маленькой Белой часовне в Лас-Вегасе. 53-летняя актриса рассказывала фанатам, что церемония была скромной. Они с Аффлеком стояли в очереди за разрешением на свадьбу вместе с другими парами, а затем переодевались в подсобки церкви, едва успев расписаться до закрытия часовни. После церемонии они оправились в свой первый медовый месяц в Париж, а затем на Капри, где талантливая певица выступила на гала-концерте LuisaViaRoma для ЮНИСЕФ.

Вернувшись из романтического путешествия, молодожены устроили роскошную вечеринку для друзей в особняке Аффлека в штате Джорджия, на которой повторили церемонию бракосочетания. Джей Ло сменила три свадебных платья, сшитых на заказ, от Ralph Lauren. У невесты была шестиметровая фата, которые несли ее дети и дети Аффлека от предыдущих браков.

Фокус ранее писал о том, какие свадебные платья выбрала Дженнифер Лопес для церемонии с Беном Аффлеком.