Дженніфер Лопес та Бена Аффлека помітили в Мілані під час медового місяця

Знаменитості трималися за руки й були дуже щасливими.

Минулого тижня 53-річна акторка Дженніфер Лопес вдруге сказала заповітне "так" чоловікові своєї мрії 50-річному акторові Бену Аффлеку. Знаменитості одружилися ще в червні, а за місяць вирішили повторити розкішну церемонію для своїх друзів, і з цієї нагоди влаштувати собі другий медовий місяць.

Як пише Daily mail, молодята проводять час у Мілані. Нещодавно їх помітили на вулицях міста. Джей Ло виглядала шикарно в білому костюмі брюк, вкороченому топі з круглим вирізом і штанах з високою талією, які дозволили їй продемонструвати підтягнутий животик і руки. Акторка доповнила ансамбль білим фетровим капелюхом, золотим намистом, туфлями на високих підборах нейтрального тону та різнобарвною сумочкою. Волосся вона уклала вільними хвилями.

50-річний Бен вибрав для прогулянки галасливими вулицями Мілана рвані джинси, білу футболку та бірюзову сорочку.

Молодята постійно трималися за руки і виглядали безмірно щасливими.

Похід магазинами, ймовірно, пройшов успішно, оскільки Бена помітили з білою сумкою для покупок, усередині якої були обновки.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися в липні у Маленькій Білій каплиці у Лас-Вегасі. 53-річна актриса розповідала фанатам, що церемонія була скромною. Вони з Аффлеком стояли в черзі за дозволом на весілля разом з іншими парами, а потім переодягалися в підсобки церкви, щойно встигнувши розписатися до закриття каплиці. Після церемонії вони оговталися свого першого медового місяця до Парижа, а потім на Капрі, де талановита співачка виступила на гала-концерті LuisaViaRoma для ЮНІСЕФ.

Повернувшись із романтичної подорожі, наречені влаштували розкішну вечірку для друзів в особняку Аффлека в штаті Джорджія, на якій повторили церемонію одруження. Джей Ло змінила три весільні сукні, пошитих на замовлення, від Ralph Lauren. Наречена мала шестиметрову фату, яку несли її діти та діти Аффлека від попередніх шлюбів.

Фокус раніше писав про те, які весільні сукні обрала Дженніфер Лопес для церемонії із Беном Аффлеком.