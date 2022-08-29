Особисте відео з весілля Дженніфер Лопес злили в мережу

Фанати співачки не відкидають, що злив могли організувати як частину промо її нового треку.

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, пишне триденне весілля якої відгриміло в маєтку її коханого в Джорджії, не на жарт розлютилася через те, що хтось із гостей злив у мережу відео, на якому вона виконує для свого чоловіка нову пісню. Попри те, що всі запрошені на урочистість підписали угоду про нерозголошення, запис, де фігурує Джей Ло у весільній сукні та яскраво одягнені танцюристи, які виконують номер для Бена, спочатку опублікував портал TMZ, а потім він розлетівся по всіх соцмережах.

За словами джерел, Лопес дуже розчарувалася тим, що хтось "скористався" особистим моментом і продав кліп за гроші.

Щоправда, в мережі вже пішли чутки про те, що злив відео може бути елементом піар-кампанії нової пісні зірки. Свідченням того, що пісня, яку Джей Ло співала чоловікові, зібрав чимало позитивних коментарів, і багато хто почав голосно закликати до його випуску.

Фото: Скриншот

Шлях Бена Аффлека та Дженніфер Лопес до вівтаря був досить складним. Вони зустрілися на піку своєї слави на початку 2000-х і навіть заручилися, проте розлучилися буквально напередодні весілля в році. Дженніфер дуже тяжко переживала розрив, причиною якого стала неготовність пари жити під постійним прицілом камер папараці та надзвичайно високий інтерес ЗМІ до їхнього життя.

Через 17 років Бен та Дженніфер, які на той час знову були вільні, возз'єдналися. Незадовго до цього Аффлек розлучився з дружиною Дженніфер Гарнер, пробувши з нею у шлюбі 10 років і народивши трьох дітей, а Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом після чотирьох років стосунків.

Пара спочатку тихо розписалася у Лас-Вегасі, відстоявши в черзі разом з іншими парами, а нещодавно закотила розкішне свято у Джорджії, запросивши родичів та друзів. Після весілля Бен та Дженніфер відлетіли до Італії.