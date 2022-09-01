Бен Аффлек нашел покупателя на свой роскошный холостяцкий особняк

Имя покупателя не разглашается.

Всего три недели понадобилось американскому актеру Бену Аффлеку на то, чтобы продать свой холостяцкий особняк в Pacific Palisades за 30 миллионов долларов. Знаменитость выставила его на продажу, поскольку он и его жена Дженнифер Лопес планируют переехать в их новый дом в Бель-Эйр, пишет TMZ.

Огромный дом с семью спальнями, девятью ванными комнатами, тренажерным залом, кинозалом и спа-салоном площадью 1250 квадратных метров приобрел за 29 995 000 долларов неизвестный покупатель.

Этот особняк оскароносный актер купил за 19,2 миллиона долларов еще в 2018 году, чтобы быть поближе к своим трем детям, которые остались жить с его бывшей женой Дженнифер гарнер после развода пары в 2015-м.

В то время Realtor.com описывал дом как "мечту художника", отмечая, что в нем есть просторная гостиная с камином, столовая с кладовой для дворецкого, кабинет с баром и многое другое. Кроме того, он оборудован кинозалом, тренажерным залом, семейной комнатой с полным баром, винным погребом с регулируемой температурой и комнатой для прислуги.

Аффлек с женой планируют строить семейное счастье в доме, который в последнее время принадлежал австралийскому миллиардеру Джеймсу Пэкеру, бывшему жениху Мэрайи Кэри. Среди других предыдущих владельцев – Дэнни ДеВито и его бывшая жена Матильда Рея Перлман.

ДеВито и Перлман продали дом с семью спальнями в 2015 году за 28 миллионов долларов разработчикам Стюарту и Стефани Лайнер. Затем Liners произвели множество модернизаций поместья и выставили его на продажу за 85 миллионов долларов. Затем Пакер купил недвижимость примерно за 60 миллионов долларов в 2018 году.

В этом особняке есть множество роскошных удобств, в том числе домашний кинотеатр, парикмахерская, тренажерный зал, комната развлечений, винный погреб, большой бассейн и даже несколько гостевых домов.

Аффлек и Лопес планируют, что с ними будут жить их дети от предыдущих браков.

Напомним, пара вернулась домой после медового месяца, который провела в Италии.