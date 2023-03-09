Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили особняк за $64 миллиона (фото)

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека были долгие поиски их идеального дома.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес и 50-летний американский актер Бен Аффлек наконец-то нашли место, которое можно назвать домом, после почти двух лет поисков, которые начались еще до того, как они поженились в июле.

Фотографии потрясающего нового особняка звездной пары стоимостью 64 миллиона долларов в Pacific Palisades показывают великолепную собственность во всей красе.

Новый дом почти вдвое превышает стоимость первой собственности, которую они планировали приобрести, но в нем больше удобств, включая восемь спален и 11 ванных комнат.

Дом расположен на 1,13 акрах и включает в себя тренажерный зал, профессиональную медиа-комнату, игровую комнату, лифт и огромный задний двор с бассейном и местом для костра.

Дом расположен в эксклюзивном районе к северу от Санта-Моники и центра Лос-Анджелеса. Лопес и Аффлек впервые были замечены при осмотре дома в феврале, и инсайдеры рассказали TMZ, что они часто посещали дом.

Дом с восемью спальнями и почти дюжиной ванных комнат идеально подходит для их большой смешанной семьи.

У Дженнифер Лопес двое детей — Эмми и Макс — от бывшего мужа музыканта Марка Энтони. У Бена Аффлека трое детей от бывшей супруги, актрисы Дженнифер Гарнер — Серафима, Вайолет и Сэмюэл.

У каждого ребенка будет более чем достаточно места, чтобы расположиться в новом доме.

Особой достопримечательностью дома является просторная библиотека. Дом также расположен на холме и окна выходят на каньон, что позволяет естественному свету проникать во все комнаты в течение дня.

Напомним, Джей Ло выставила на продажу свой дом в Бель-Эйр за 42,5 миллиона долларов (она купила его за 28 миллионов долларов еще в 2016 году), так что она на самом деле собирается заработать на переезде.

Ранее Фокус писал, что в августе прошлого года Бен Аффлек продал свой огромный особняк с семью спальнями в Pacific Palisades за 29 995 000 долларов неизвестному покупателю. Впервые он купил недвижимость с семью спальнями, девятью ванными комнатами, тренажерным залом, кинозалом и спа-салоном за 19,2 миллиона долларов еще в 2018 году.