Бен Аффлек розповів про вагому допомогу Дженніфер Лопес

Дружина оскароносного актора та режисера допомогла йому під час створення нової картини.

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50-річний американський актор Бен Аффлек розповів про допомогу від своєї дружини Дженніфер Лопес. Про це пише The Hollywood Reporter.

Оскароносний Аффлек, який активно рекламує свій фільм "Air", зізнався, що під час роботи над картиною його кохана повпливала на сценарій та допомогла йому краще зрозуміти, як працює мода.

"Вона неймовірно добре усвідомлена про те, як розвивається мода через культуру музики, спорту, розваг та танців. Вона дуже повпливала на сценарій", — розповів колишній чоловік Дженніфер Гарнер.

Бен Аффлек Фото: Getty Images

Зокрема Аффлек розповів, як саме Джей Ло "просвітила" його про моду. Як виявилося, зірка сцени та акторка допомогла своєму коханому зрозуміти, чому джордани були настільки важливими.

"… їхній стиль в Америці на 90 відсотків обумовлений культурою темношкірих", — додав Бен Аффлек.

Як відомо, у картині "Air" оскароносний актор очолює акторський склад. Він виконає роль співвласника компанії Nike.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: On The JLo

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек одружилися влітку 2022 після відновлення свого роману навесні 2021 року. До цього вони вже зустрічалися на початку 2000-х, проте закінчили стосунки за короткий час до весілля.

Нагадаємо, Бен Аффлек у яскравому образі вийшов на весняну прогулянку з мамою.

Також Фокус писав про справжню причину, чому Бен Аффлек був засмучений на церемонії "Греммі-2023".