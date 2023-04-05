Какие продукты никогда не ест Дженнифер Лопес
Звезда сцены и соцсетей тщательно следит за рационом питания.
53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес соблюдает особые правила во время питания. Об этом пишет US Magazine.
Шеф-повар жены Бена Аффлека Келвин Фернандес рассказывал, что его клиентка практически никогда не ест лосось.
"Дженнифер не любит лосось. Поэтому если я подаю его на стол для всех, отдельно для нее готовлю морского окуня, палтуса или щепу", — рассказывает Фернандес.
Кроме того, в рационе 53-летней американской знаменитости нет сахара и газированных напитков. Вместо этого Джей Ло употребляет простую воду, зеленые соки из шпината, огурцов и сельдерея.
Лопес выбирает овощи и фрукты, отказываясь от чипсов и сухариков. Также в категорию "нельзя" артистка отнесла сигареты, кофе и алкоголь.
Очень редко Джей Ло может позволить себе что-нибудь сладкое. К примеру, кусочек торта на праздник.
Несмотря на строгое соблюдение режима здорового питания, жена оскароносного Бена Аффлека также активно занимается спортом и пользуется уходовой косметикой.
Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке.
Также Фокус писал об идеальном маникюре на весну-лето 2023 от Дженнифер Лопес.