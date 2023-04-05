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Какие продукты никогда не ест Дженнифер Лопес

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Фото: instyle.com | Дженнифер Лопес

Звезда сцены и соцсетей тщательно следит за рационом питания.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес соблюдает особые правила во время питания. Об этом пишет US Magazine.

Шеф-повар жены Бена Аффлека Келвин Фернандес рассказывал, что его клиентка практически никогда не ест лосось.

"Дженнифер не любит лосось. Поэтому если я подаю его на стол для всех, отдельно для нее готовлю морского окуня, палтуса или щепу", — рассказывает Фернандес.

Кроме того, в рационе 53-летней американской знаменитости нет сахара и газированных напитков. Вместо этого Джей Ло употребляет простую воду, зеленые соки из шпината, огурцов и сельдерея.

Лопес выбирает овощи и фрукты, отказываясь от чипсов и сухариков. Также в категорию "нельзя" артистка отнесла сигареты, кофе и алкоголь.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Очень редко Джей Ло может позволить себе что-нибудь сладкое. К примеру, кусочек торта на праздник.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Несмотря на строгое соблюдение режима здорового питания, жена оскароносного Бена Аффлека также активно занимается спортом и пользуется уходовой косметикой.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поцеловались на красной дорожке.

Также Фокус писал об идеальном маникюре на весну-лето 2023 от Дженнифер Лопес.