Дженніфер Лопес розкритикували через її новий бізнес, повʼязаний з алкоголем

Шанувальники зірки пригадали, що сама вона дотримується режиму правильного харчування.

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Дженніфер Лопес розкритикували через запуск її нового бізнесу. Гнівні коментарі фанати знаменитості залишають у соцмережах.

Напередодні дружина Бена Аффлека оголосила про запуск свого алкогольного бренду Delola — напої, натхненні італійським узбережжям, але така новина викликала різку негативну реакцію з боку шанувальників, які пригадали, що сама Джей Ло не вживає алкоголь взагалі.

"Усе більше і більше розумію, наскільки важливо насолоджуватися життям", — сказала співачка у відео в Instagram, рекламуючи свій напій.

"Я просто хотіла створити щось краще — щось із кращим смаком, кращими інгредієнтами, те, що я хотіла би випити зі своїми друзями та родиною, і це Delola".

Новий бізнес Дженніфер Лопес

Через кілька хвилин після того, як Лопес поділилася рекламним кліпом зі своїми 240 мільйонами підписників, розчаровані шанувальники кинулися до коментарів, щоб розкритикувати рішення виконавиці запустити алкогольний бренд.

"Ух ти. Це розчаровує", — написав один із підписників зірки. "Чому б не створити бренд NA, враховуючи, що ви відверто говорили про негативний вплив алкоголю і самі не п’єте? Це здається вам таким небрендовим, щиро цікаво, чому ви продаєте алкоголь".

Інший погодився, написавши: "Jlo, ти не п’єш. Це як те, що відомо і на що вказувалося неодноразово. Я маю на увазі… Я розумію, гроші є грошима, але, мамо, ти не п’єш алкоголю".

Новий бізнес Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Дженніфер Лопес представила свій новий бізнес у мінішортах.

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