Дженнифер Лопес раскритиковали из-за ее нового бизнеса, связанного с алкоголем

Поклонники звезды вспомнили, что сама она соблюдает режим правильного питания.

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Дженнифер Лопес подвергли критике из-за запуска ее нового бизнеса. Гневные комментарии фанаты знаменитости оставляют в соцсетях.

Накануне жена Бена Аффлека объявила о запуске своего алкогольного бренда Delola — напитках, вдохновленных итальянским побережьем, но такая новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны поклонников, которые вспомнили, что сама Джей Ло не употребляет алкоголь вообще.

"Все больше и больше понимаю, насколько важно наслаждаться жизнью", — сказала певица на видео в Instagram, рекламируя свой напиток.

"Я просто хотела создать что-то лучшее — что-то с лучшим вкусом, лучшими ингредиентами, то, что я хотела бы выпить со своими друзьями и семьей, и это Delola".

Новый бизнес Дженнифер Лопес

Через несколько минут после того, как Лопес поделилась рекламным клипом со своими 240 миллионами подписчиков, разочарованные поклонники пошли в комментарии, чтобы раскритиковать решение исполнительницы запустить алкогольный бренд.

"Ух ты. Это разочаровывает", — написал один из подписчиков звезды. "Почему бы не создать бренд NA, учитывая, что вы откровенно говорили о негативном влиянии алкоголя и сами не пьете? Это кажется вам таким небрендовым, искренне интересно, почему вы продаете алкоголь".

Другой согласился, написав: "Jlo, ты не пьешь. Это как то, что известно и на что указывалось неоднократно. Я имею в виду… Я понимаю, деньги есть деньги, но, мама, ты не пьешь алкоголь".

Новый бизнес Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес представила свой новый бизнес в мини-шортах.

Также Фокус писал об особом рационе питания 53-летней Дженнифер Лопес.