53-летняя Дженнифер Лопес в коротких шортиках представила свой новый бизнес (видео)

По словам Джей Ло, напитки соответствуют ее "вдумчивому образу жизни".

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая также имеет собственный косметический бренд, линейку одежды и успешную продюсерскую компанию, решила не останавливаться на достигнутом и запускает производство слабоалкогольных напитков, о чем сообщила в соцсетях.

Ее новое детище называется The House of Delola и предлагает множество готовых к употреблению коктейлей.

"Я люблю развлекаться, отдыхать и расслабляться с друзьями, но никогда не находила напиток, который бы мне подходил. Я искала что-то, чем я могла бы наслаждаться, что соответствовало бы вдумчивому образу жизни, которым я живу. Когда я не нашла этого, я решила создать Delola. Моей целью были лучшие ингредиенты, лучший вкус, меньше калорий, чем в традиционных коктейлях, и одна простая порция. Что-то легкое, веселое, свежее и вкусное. Я знала, что если я смотрю, другие тоже. Delola дает людям свободу наслаждаться – без вырезания, сжатия и микширования, без стресса, связанного с развлечением, с возможностью сделать обычные моменты необычными", – рассказала певица.

Бутылка Delola украшена тиснением "Delola Crest", вдохновленным гербом Бронкса, родным городом Дженнифер, а также львами и лозами плюща вокруг этикеток, созданными Jennifer art.

На видео, опубликованном в Instagram, Лопес в коротких желто-белых шортиках и белой рубашке, завязанной узлом спереди, наслаждается алкогольным напитком со льдом в бокале на итальянском побережье.

"Секрет раскрыт!!! Я горжусь тем, что могу поделиться с вами @DELOLA… моей новой коллекцией уникальных миксологических напитков, готовых к употреблению. Еще #OnTheJLo. Давайте проживем #DelolaLife вместе @gregswalesart", — написала звезда.

Ранее Фокус писал, какие продукты Дженнифер Лопес никогда не употребляет в пищу.