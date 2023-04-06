53-річна Дженніфер Лопес у коротких шортиках представила свій новий бізнес (відео)
За словами Джей Ло, напої відповідають її "вдумливому способу життя".
Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка також має власний косметичний бренд, лінійку одягу й успішну продюсерську компанію, вирішила не зупинятися на досягнутому та запускає виробництво слабоалкогольних напоїв, про що повідомила у соцмережах.
Її нове творіння називається The House of Delola і пропонує безліч готових до вживання коктейлів.
"Я люблю розважатися, відпочивати та розслаблятися з друзями, але ніколи не знаходила напій, який би мені підходив. Я шукала щось, чим я могла б насолоджуватися, що відповідало б вдумливому способу життя, яким я живу. Коли я не знайшла цього, я вирішила створити Delola.Моєю метою були кращі інгредієнти, кращий смак, менше калорій, ніж у традиційних коктейлях, й одна проста порція... Щось легке, веселе, свіже та смачне. Я знала, що якщо я дивлюся, інші теж. Delola дає людям свободу насолоджуватися – без вирізування, стиснення та мікшування, без стресу, пов'язаного із розвагами, з можливістю зробити звичайні моменти незвичайними”, — розповіла співачка.
Пляшка Delola прикрашена тисненням "Delola Crest", натхненним гербом Бронкса, рідного міста Дженніфер, а також левами та лозами плюща навколо етикеток, створених Jennifer art.
На відео, опублікованому в Instagram, Лопес у коротких жовто-білих шортиках та білій сорочці, зав'язаній вузлом спереду, насолоджується алкогольним напоєм з льодом у келиху на італійському узбережжі.
"Секрет розкритий! Я пишаюся тим, що можу поділитися з вами @DELOLA… моєю новою колекцією унікальних міксологічних напоїв, готових до вживання. Ще #OnTheJLo. Давайте проживемо #DelolaLife разом @gregswalesart", — написала зірка.
Раніше Фокус писав, які продукти Дженніфер Лопес ніколи не вживає.