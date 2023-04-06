53-річна Дженніфер Лопес у коротких шортиках представила свій новий бізнес (відео)

За словами Джей Ло, напої відповідають її "вдумливому способу життя".

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Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка також має власний косметичний бренд, лінійку одягу й успішну продюсерську компанію, вирішила не зупинятися на досягнутому та запускає виробництво слабоалкогольних напоїв, про що повідомила у соцмережах.

Її нове творіння називається The House of Delola і пропонує безліч готових до вживання коктейлів.

"Я люблю розважатися, відпочивати та розслаблятися з друзями, але ніколи не знаходила напій, який би мені підходив. Я шукала щось, чим я могла б насолоджуватися, що відповідало б вдумливому способу життя, яким я живу. Коли я не знайшла цього, я вирішила створити Delola.Моєю метою були кращі інгредієнти, кращий смак, менше калорій, ніж у традиційних коктейлях, й одна проста порція... Щось легке, веселе, свіже та смачне. Я знала, що якщо я дивлюся, інші теж. Delola дає людям свободу насолоджуватися – без вирізування, стиснення та мікшування, без стресу, пов'язаного із розвагами, з можливістю зробити звичайні моменти незвичайними”, — розповіла співачка.

Пляшка Delola прикрашена тисненням "Delola Crest", натхненним гербом Бронкса, рідного міста Дженніфер, а також левами та лозами плюща навколо етикеток, створених Jennifer art.

На відео, опублікованому в Instagram, Лопес у коротких жовто-білих шортиках та білій сорочці, зав'язаній вузлом спереду, насолоджується алкогольним напоєм з льодом у келиху на італійському узбережжі.

"Секрет розкритий! Я пишаюся тим, що можу поділитися з вами @DELOLA… моєю новою колекцією унікальних міксологічних напоїв, готових до вживання. Ще #OnTheJLo. Давайте проживемо #DelolaLife разом @gregswalesart", — написала зірка.

Раніше Фокус писав, які продукти Дженніфер Лопес ніколи не вживає.