Дженніфер Лопес поділилася відвертим фото Бена Аффлека

Зірка сцени привітала чоловіка з Днем батька 2023.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася відвертою фотографією Бена Аффлека. Серію кадрів Джей Ло опублікувала на честь Дня батька 2023.

"Пост вдячності татусеві ✨ З днем батька, тату. І вітаю з Днем батька всіх чудових татусів!! Ми любимо тебе і цінуємо більше, ніж ти коли-небудь думав 🤍", — підписала святкову публікацію Дженніфер Лопес.

На першому фото оскароносний актор демонструє свій прес та татуювання на руках, на інших — позує з Джей Ло.

Бен Аффлек Фото: Instagram jlo

Таким чином пара, яка уклала шлюб у 2022, вчергове спростувала чутки про негаразди у їхньому союзі.

Втім, знайшлись і незадоволені фоловери знаменитості.

"Марк Ентоні зробив тебе мамою, і це батько твоїх дітей. То чому ж ти не вітаєш його?" — запитує користувач мережі.

До шлюбу з Беном Аффлеком зірка сцени та екрану десять років була одружена зі співаком Марком Ентоні, від якого виховує двох дітей — сина Макса та доньку Емму. У 2014 році пара розлучилася.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Скріншот

Зокрема 53-річна співачка показала знімок зі своїм татом Девідом Лопесом.

Дженніфер Лопес з батьком Фото: Скріншот

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес експериментує із зачіскою.

Також Фокус писав про ефектну зйомку Джей Ло для Revolve.