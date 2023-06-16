Дженніфер Лопес знялася в яскравій фотосесії для Revolve

Знаменитість давно є обличчям бренду.

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53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес знялася в рекламному кампейні бренду Revolve. Знімками зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

"@JLoJenniferLopez x @Revolve капсула", — лаконічно підписала карусель фото артистка.

На знімках Джей Ло постала в яскравих та відвертих образах. Зокрема приміряла зелену шубку, рожеву сукню з бахромою, зелене вбрання, яке засвітило спину та частково прес знаменитості. Звісно, акцент був зроблений на взутті, яке випущене в колаборації з Лопес.

На кількох фото волосся зірки розпущене, а на останньому знімку укладене у високу зачіску. У коментарях також "зʼявився" перукар Кріс Епплтон, який, судячи з усього, і був автором зачісок співачки для цієї фотосесії.

Зазначимо, що туфлі, котрі приміряла Джей Ло, коштують близько 5-7 тисяч гривень на офіційному сайті бренду.

Дженніфер Лопес

"Так пишаюсь тим, що одягаю тебе ❤️", — написала дизайнерка Патриція Боналді.

"Як тобі 53??? 😳", "Ти просто найгарніша жінка на світі.. так, ти є 💖", "королева", — пишуть у коментарях підписники американської знаменитості.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек поцілувалися на червоній доріжці премʼєри фільму.

Також Фокус писав про варіант ніжного манікюру на літо 2023 від Дженніфер Лопес.