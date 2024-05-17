Наряд для короля: Роузи Хантингтон-Уайтли показала образ для вечеринки в Букингемском дворце

Девушка актера Джейсона Стэйтема призналась, что для нее стало большой честью получить приглашение.

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37-летняя британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли оказалась в числе приглашенных на первую в истории Букингемского дворца вечеринку Creative Industries Garden Party в поддержку творческих индустрий, и показала на странице в соцсети элегантный и поистине королевский образ.

Для столь почетного мероприятия Роузи надела длинное белое приталенное платье, подобрав нему накидку в таком же тоне. Образ она дополнила лодочками на каблуке и белой шляпкой-таблеткой с вуалью.

"Наряд для короля. Для меня большая честь присутствовать вчера на вечеринке Creative Industries Garden Party в Букингемском дворце и встретиться с королем Чарльзом и королевой Камиллой", – говорится в публикации.

Роузи также показа видео с монаршей четой, приветствующей гостей, кавалеристов Букингемского дворца и опубликовала фото с ребенком.

Согласно официальному заявлению дворца, на престижное мероприятие были приглашены около 4000 гостей, работающих в сфере культуры, искусства, наследия, кино, телевидения, радио и моды. Среди знаменитостей были Майя Джама, Луи Теру и сэр Ридли Скотт.

На садовую вечеринку собрались около 4000 гостей

По этому случаю, посвященному процветанию творческой индустрии Соединенного Королевства, Чарльз надел серый костюм, розовый жилет и белую рубашку на пуговицах. Образ он завершил черным цилиндром и черно-белым галстуком в горошек.

Камилла выглядела столь же царственно в светло-розовом сарафане с длинными рукавами, который она дополнила серо-коричневой сумочкой, туфлями в тон и шляпой от солнца.

Ранее Фокус писал о том, что Роузи Хантингтон-Уайтли показала трогательный снимок Джейсона Стейтема с дочерью.