57-річний Джейсон Стейтем планує вперше одружитися, — ЗМІ

Пара заручена вже 8 років. Вони виховують сина та доньку.

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57-річний англійський актор Джейсон Стейтем планує одружитися з 37-річною моделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Про це пише Radar.

"Вони надзвичайно щасливі разом. У них були свої злети і падіння — в основному через те, що він був легковажним. Але він подолав свої проблеми із зобов’язаннями і довів, що є неймовірним партнером і батьком. Вони закохані більше, ніж будь-коли", — розповів інсайдер.

У Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема підростають двоє дітей — син Джек Оскар (2017) та донька Ізабелла, яка народилася на початку лютого 2022. При цьому зіркова пара досі офіційно не узаконила свої стосунки, про які відомо з 2010 року.

У 2016 актор зробив пропозицію Роузі. Тепер вони міркують про весілля та народження третьої дитини.

Джейсон Стейтем та Роузі Гантінгтон-Вайтлі Фото: instagram.com/rosiehw

"Жартують, що якщо вони будуть чекати, то опиняться в будинку для людей літнього віку ще до того, як зможуть зіграти весілля", — додає джерело.

Своє особисте життя пара тримає подалі від уваги публіки та майже не показує дітей у соцмережах.

Джейсон Стейтем та Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала обличчя доньки.

Також Фокус писав про відпочинок Джейсона Стейтема та Роузі Гантінгтон-Вайтлі в Італії.