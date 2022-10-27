Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный бежевый тренч (фото)

Цена верхней одежды составляет более 68 тысяч гривен.

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35-летняя английская модель Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала идеальный бежевый тренч на осень 2022. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама накануне сходила на ужин со своими друзьями в Лондоне. Девушка Джейсона Стейтема продемонстрировала стильный и по-настоящему осенний образ во время выхода в свет в столице Великобритании.

Бывший ангел VS примерила темно-синие классические брюки и белый джемпер, который соединила с роскошным бежевым тренчем от Kassl.

Роузи Хантингтон-Уайтли добавила к своему шикарному осеннему ансамблю красную сумочку Plisse Brick стоимостью 2840 фунтов стерлингов (около 122 тысяч грн) от Bottega Veneta.

[ + – ] Роузи Хантингтон-Уайтли в Лондоне

Отметим, что тренч Роузи Хантингтон-Уайтли стоит 1583 фунта стерлингов (свыше 68 тысяч гривен).

В феврале 2022 35-летняя модель и знаменитый актер во второй раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь Изабелла. До этого они уже воспитывали родившегося в 2017 сына Джека Оскара. Несмотря на это, Стейтем и Хантингтон-Уайтли до сих пор не заключили официальный брак.

Напомним, 35-летняя возлюбленная Джейсона Стейтема впервые после рождения второго ребенка снялась в нижнем белье.

Также Фокус писал об идеальном черном платье, которое накануне продемонстрировала Роузи Хантингтон-Уайтли.