Дуа Ліпа продемонструвала ідеальну чорну сукню (фото)

Артистка додала до свого елегантного образу цікаву деталь.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальну чорну сукню для осені 2022. Знімками в новому елегантному аутфіті зірка сцени косовського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 87 млн підписників.

Знаменитість відвідала захід Vogue Forces Of Fashion, організований британським глянцем. Зокрема Дуа Ліпа поспілкувалася зі своїм другом та головним редактором Vogue Britain Едвардом Еннінфулом.

Для виходу у світ та нового інтерв'ю артистка обрала класичну чорну сукню, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Сукня Дуа Ліпи мала кілька цікавих деталей. По-перше, відкриті плечі та декольте. По-друге, співачка додала до неї класичні штани. Тому восени чи взимку можна сміливо продовжувати носити сукні, не боячись холодів.

Волосся знаменитості було накручене легенькими локонами, а до аутфіту Ліпа додала численні прикраси, трендові прозорі рукавички та темні туфлі на підборах.

[ + – ] Дуа Ліпа

"Vogue Forces Of Fashion — у розмові з моїм дорогим другом @edward_enninful 🖤 дякую, що ви в мене", — підписала карусель фото та відео Дуа Ліпа.

Нагадаємо, 27-річна Дуа Ліпа показала вдалий образ для вечірок восени 2022.

Також Фокус писав про інший варіант класичної чорної сукні, який напередодні продемонструвала кохана Джейсона Стейтема Роузі Гантінгтон-Вайтлі.