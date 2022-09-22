Дуа Ліпа продемонструвала ідеальну сукню для вечірок (фото)

Знаменитість приміряла атласну сукню з ефектними вирізами.

Related video

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальну сукню для вечірок. Знімками в новому образі артистка поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 86 млн підписників.

Знаменитість косовського походження перед концертом у столиці Колумбії продемонструвала струнку фігуру в спокусливій шоколадній атласній сукні міді від Supriya Lele, родзинкою якої стали численні ефектні вирізи та асиметричний поділ.

На ногах Дуа Ліпи були чорні колготки та босоніжки на високих підборах. Волосся знаменитості було розпущене, а доповнили ефектний аутфіт червоний манікюр та трендовий макіяж з блискітками.

"Ми готові, Богото!!! Щаслива бути тут з тобою! Побачимось сьогодні ввечері! 🇨 🇴❤️🇨 🇴❤️🇨 🇴❤️", — підписала карусель свіжих фото британська співачка.

[ + – ] Новий образ Дуа Ліпи

Попри те, що літо закінчилось, життя продовжується. Радимо звернути увагу на такий варіант вечірньої стильної сукні та приміряти її для особливих подій у вашому житті восени 2022.

Нагадаємо, Дуа Ліпа повертає моду на взуття з початку 2000-х.

Також Фокус писав про стильний та блискучий варіант купальника, який напередодні продемонструвала Дуа Ліпа.