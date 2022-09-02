Дуа Ліпа продемонструвала найблискучіший купальник (фото)

Попри осінь на календарі, знаменитість ще не попрощалася з літом.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала найблискучіший купальник сезону літо-осінь 2022. Знімками у пляжному аутфіті зірка сцени косовського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 86 млн підписників.

Артистка обрала для відпочинку в басейні суцільний блискучий купальник у паєтках, яскраві кольори якого переливалися на сонці.

До свого луку Дуа Ліпа додала золоті сережки-кільця. А на її руках красувався нюдовий манікюр.

"Ніколи не покину прекрасний острів", — підписала карусель знімків британська знаменитість.

[ + – ] Дуа Ліпа продемонструвала найблискучіший купальник

Фоловери зірки сцени засипали її теплими словами та компліментами.

"Сирена", "Яка гарненька дівчинка", "чудовий купальник", — пишуть прихильники Дуа Ліпи.

І хоч літо 2022 уже добігло свого кінця, не варто ховати одяг для спеки та пляжні аутфіти. У вересні ще обіцяють погоду для водного відпочинку. Зокрема можна відправитися в теплі краї, де й продемонструвати свої купальники та фігури.

Нагадаємо, Дуа Ліпа повертає моду на в'єтнамки на платформі прямо з 2000-х.

Також Фокус писав про ідеальне бікіні для відпочинку на березі річки чи океану, яке напередодні продемонструвала Дуа Ліпа.