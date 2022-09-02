Дуа Липа продемонстрировала самый блестящий купальник (фото)

Несмотря на осень на календаре, знаменитость еще не простилась с летом.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала самый блестящий купальник сезона лето-осень 2022. Снимками в пляжном аутфите звезда сцены косовского происхождения поделилась на своей Instagram-странице с более чем 86 млн подписчиков.

Артистка выбрала для отдыха в бассейне сплошной сверкающий купальник в пайетках, яркие цвета которого переливались на солнце.

К своему луку Дуа Липа добавила золотые серьги-кольца. А на ее руках красовался нюдовый маникюр.

"Никогда не покину прекрасный остров", — подписала карусель снимков британская знаменитость.

[ + – ] Дуа Липа продемонстрировала самый блестящий купальник

Фолловеры звезды сцены засыпали ее теплыми словами и комплиментами.

"Сирена", "Какая хорошенькая девочка", "замечательный купальник", — пишут поклонники Дуа Липы.

И хотя лето 2022 уже подошло к концу, не стоит прятать одежду для жары и пляжные аутфиты. В сентябре еще обещают погоду для водного отдыха. В частности, можно отправиться в теплые края, где и продемонстрировать свои купальники и фигуры.

Напомним, Дуа Липа возвращает моду на вьетнамки на платформе прямо из 2000-х.

Также Фокус писал об идеальном бикини для отдыха на берегу реки или океана, которое накануне продемонстрировала Дуа Липа.