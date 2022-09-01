Дуа Липа возвращает моду на вьетнамки на платформе (фото)

Знаменитость часто обращается к образам из 2000-х.

27-летняя британская певица Дуа Липа возвращает моду на вьетнамки с 2000-х на платформе. Снимками в новом стильном аутфите звезда сцены поделилась в своих соцсетях.

Артистка косовского происхождения во время отдыха примерила яркий цветочный купальник, черный комбинезон с откровенными вырезами, впоследствии сменив его на светлую накидку с эффектом мятой ткани и укороченные брюки с принтом.

Аксессуарами к луку знаменитость выбрала солнцезащитные трендовые очки прямоугольной оправы, бордовую плетеную сумочку и многочисленные украшения на руках.

Однако изюминкой последнего образа Дуа стали салатовые вьетнамки на платформе от Coperni – тренд прямо из 2000-х.

[ + – ] Дуа Липа на отдыхе

"Маленькая рыбка на палубе", — подписала свои новые фото британская певица.

[ + – ] Дуа Липа Фото: Instagram dualipa

Знаменитость часто обращается к образам из 2000-х. Дуа Липа любит яркие и нетипичные наряды, фиолетовые тени и обувь на платформе. А миллионы ее фанатов стремятся повторить аутфиты кумира.

Напомним, Дуа Липа с новой прической появилась в рекламном видео известного бренда.

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