Дуа Ліпа повертає моду на в'єтнамки на платформі (фото)
Знаменитість часто звертається до образів з 2000-х.
27-річна британська співачка Дуа Ліпа повертає моду на в'єтнамки з 2000-х на платформі. Знімками у новому стильному аутфіті зірка сцени поділилася у своїх соцмережах.
Артистка косовського походження під час відпочинку приміряла яскравий квітковий купальник, чорний комбінезон з відвертими вирізами, згодом змінивши його на світлу накидку з ефектом м'ятої тканини та укорочені штани з принтом.
Аксесуарами до луку знаменитість обрала сонцезахисні трендові окуляри прямокутної оправи, бордову плетену сумочку та численні прикраси на руках.
Проте родзинкою останнього образу стали салатові в'єтнамки на платформі від Coperni — тренд прямо з 2000-х.
"Маленька рибка на палубі", — підписала свої нові фото британська співачка.
Знаменитість часто звертається до образів з 2000-х. Дуа Ліпа полюбляє яскраве та нетипове вбрання, фіолетові тіні та взуття на платформі. А мільйони її фанатів прагнуть повторити аутфіти кумира.
Нагадаємо, Дуа Ліпа з новою зачіскою з'явилася в рекламному відео відомого бренду.
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