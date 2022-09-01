Дуа Ліпа повертає моду на в'єтнамки на платформі (фото)

Знаменитість часто звертається до образів з 2000-х.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа повертає моду на в'єтнамки з 2000-х на платформі. Знімками у новому стильному аутфіті зірка сцени поділилася у своїх соцмережах.

Артистка косовського походження під час відпочинку приміряла яскравий квітковий купальник, чорний комбінезон з відвертими вирізами, згодом змінивши його на світлу накидку з ефектом м'ятої тканини та укорочені штани з принтом.

Аксесуарами до луку знаменитість обрала сонцезахисні трендові окуляри прямокутної оправи, бордову плетену сумочку та численні прикраси на руках.

Проте родзинкою останнього образу стали салатові в'єтнамки на платформі від Coperni — тренд прямо з 2000-х.

[ + – ] Дуа Ліпа на відпочинку

"Маленька рибка на палубі", — підписала свої нові фото британська співачка.

[ + – ] Дуа Ліпа Фото: Instagram dualipa

Знаменитість часто звертається до образів з 2000-х. Дуа Ліпа полюбляє яскраве та нетипове вбрання, фіолетові тіні та взуття на платформі. А мільйони її фанатів прагнуть повторити аутфіти кумира.

Нагадаємо, Дуа Ліпа з новою зачіскою з'явилася в рекламному відео відомого бренду.

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