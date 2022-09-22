Дуа Липа продемонстрировала идеальное платье для вечеринок (фото)

Знаменитость примеряла атласное платье с эффектными вырезами.

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27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальное платье для вечеринок. Снимками в новом образе артистка поделилась на своей Instagram-странице с более чем 86 млн подписчиков.

Знаменитость косовского происхождения перед концертом в столице Колумбии продемонстрировала стройную фигуру в соблазнительном шоколадном атласном платье-миди от Supriya Lele, изюминкой которого стали многочисленные эффектные вырезы и асимметричный подол.

На ногах Дуа Липы были черные колготки и босоножки на высоком каблуке. Волосы знаменитости были распущены, а дополнили эффектный аутфит красный маникюр и трендовый макияж с блестками.

"Мы готовы, Богота!!! Счастлива быть здесь с тобой! Увидимся сегодня вечером! 🇨 🇴❤️🇨 🇴❤️🇨 🇴❤️", — подписала карусель свежих фото британская певица.

[ + – ] Новый образ Дуа Липы

Несмотря на то, что лето закончилось, жизнь продолжается. Советуем обратить внимание на такой вариант вечернего стильного платья и примерить его для особых событий в вашей жизни осенью 2022.

Напомним, Дуа Липа возвращает моду на обувь с начала 2000-х.

Также Фокус писал о стильном и блестящем варианте купальника, который накануне продемонстрировала Дуа Липа.