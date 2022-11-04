Червоні та з мереживом. Трендові колготи для осені та зими 2022/23 (фото)
Класичний елемент гардеробу може стати ключовою фігурою аутфіту, якщо ретельно підійти до вибору нових колготок.
Одним із важливих елементів гардеробу восени та взимку стають колготки. Як підібрати трендові колготи у 2022, пише стилістка Майя Кривобокова.
Чорні колготки до 20 den
Вічна класика, без якої не обходиться гардероб будь-якої жінки, адже і восени, і взимку хочеться носити сукні та виглядати при цьому впевнено та елегантно. Чорні колготки 8-20 den не варто викидати зі свого гардеробу, а навпаки, запастися ще кількома парами восени та взимку 2022/23.
Чорні колготки понад 20 den
Якщо ви боїтеся промерзнути, коли на вулиці температура опускається до мінус 15-20 градусів і тонкі колготи не врятують ситуацію, у бій вступають чорні тепліші варіанти — понад 20 den.
Колготки з малюнком
Fashion-колготки. Розбавити свій аутфіт можна не лише яскравими елементами чи аксесуарами, а й різноманіттям принтів на ваших колготах. Найкращим варіантом стане, якщо це буде мереживо чи велика сітка.
Кольорові колготки
Не чорним єдиним. Ще один вдалий варіант колгот на осінь та зиму 2022/23 — різноманіття кольорів. Найоптимальнішими стануть білі та червоні. Проте зі світлішими треба бути особливо обережними, адже їх легко замастити та вони підходять далеко не всім.
Червоні колготки
Тотальна пристрасть. Прозорість і щільність червоних колготок може бути абсолютно будь-яка. Особливо красиво вони виглядають в монохронних червоних аутфітах.
Нагадаємо, яке взуття обрати восени та взимку 2022/23.