Главные тренды 2023: сливочное масло, никакого вайба, домашние крысы и подделки

В The New York Times вышла статья, где журналисты с юмором попытались определить, какие тренды ждут нас в 2023 году.

Каждый год в январе разные эксперты пытаются предположить как мы будем жить весь следующий год и по каким модным законам, а также какие модные тренды будут нами руководить.

У журналистов The New York Times получилось сделать это с юмором, причем затронули они все сферы жизни: от политики до моды и кулинарии.

Никакого вайба

[ + – ] Непонятный вайб выходит из моды Фото: Фото: Gettyimages

Слово vibes переводится, как "флюид", или "вибрации", но в словарь современного языка вошло без перевода. И хоть оно стало популярным, писатели и критики считают, что оно скоро выйдет из моды. Потому что оно было "скользким и неточным", а также весьма "заезженным". И пусть всегда будет термин для объяснения того, что мы не можем четко выразить в данный момент, но теперь неопределенный вайб трансформируется в неопровержимые факты, так что слово, возникшее в неопределенную пору пандемии, скоро выйдет из моды.

Больше мягкости

[ + – ] Мягкость - в тренде Фото: Getty Images

Еще одно наследие поры пандемии, когда все сидели по домам, работали в мягких тапочках и уютных пижамах. Мягкость не отпускает и стала модным трендом надолго. И модельеры даже не пытаются этому противостоять. Так, на показе Jil Sander весной 2023 года были пушистые, предметы одежды и клатчи; инфлюэнсер и дизайнер Instagram под ником Selkie создала культ розовых пышных платьев, а два миллиона человек посмотрели TikTok с уютными вязаными крючком чехлами для наушников, созданными художницей по текстилю Александрией Массе. Даже концепт-кары на выставке CES в начале января были в основном круглыми с колесами-пузырями. Даже в музыке в моду входит жанр "софт-рока". Так что в 2023 году в трендах будут "мягкие мальчики и девочки" и все мы станем немного мягче.

Суперложь

В The New York Times считают, что следующие 12 месяцев нас всех ждет много лжи в международной политике. И приводят в пример представителя республиканцев Джорджа Сантоса, который наврал в своем резюме, а потом в этом признался.

Домашние крысы

Сомнительно, что это будем международным трендом, так как речь идет именно о Нью-Йорке, где, как известно, полно крыс.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сделал борьбу с крысами своей первоочередной задачей, он создал должность директора по борьбе с грызунами в мэрии с солидной зарплатой, назначил комиссара по санитарии и заявил, что городом правят люди, а не крысы.

Если эти бескомпромиссные попытки потерпят неудачу, считают в The New York Times, то может появиться более мягкий подход — убрать крыс с улиц, поощряя людей брать их в качестве домашних животных. В прошлом месяце штат Нью-Йорк запретил продажу собак, кошек и кроликов в зоомагазинах. Крысы, однако, остаются разрешенным товаром — и они не в дефиците.

Конец шнурков

[ + – ] Обувь без шнурков - самая модная в 2023 году Фото: Getty Images

2023 год может стать годом, когда мы откажемся от шнурков, считают в издании. Ведь все чаще бренды предлагают удобную обувь с одной застежкой, или вовсе без нее. 2023 год может стать годом, когда мы откажемся от шнурков. Мы уже носили сабо Birkenstock Boston и тапочки UGG, которые взорвали TikTok в прошлом году, и вернулись в офис в мокасинах, балетках и туфельках Мэри Джейн. Теперь модники и инфлюэнсеры предпочитают обувь, которую не нужно шнуровать. И обувь, которая немного напоминает домашние тапочки. Видимо, это все еще наследие трендов, зародившихся во время самоизоляции.

Сливочное масло

TikTok сделал популярным тренд "масляных досок", когда мягкое сливочное масло сервировали на разделочной доске с приправами, солью, медом, травами и даже съедобными цветами. Так что это явно будет год, когда масленки станут популярны, а сливочное масло будет использоваться в качестве лакомства.

Культ нормальных

"Американцы будут тяготеть к средствам массовой информации, опыту и политическим деятелям, которые являются обычными и полезными", — пишут в The New York Times. C 2016 по 2022 год был отмечен высокий уровень хаоса, а пандемия стала его пиком. Сейчас люди тяготеют к простым лидерам, которые говорят понятным языком и простым развлечениям, которые не грозят увечьями. В издании их даже называют луддитами, но не с негативным оттенком, как в первой четверти XIX века называли протестующих против внедрения машин, а скорей с трогательным. Теперь подростки организовывают книжные клубы и собираются в астрономические кружки, вместо того, чтобы отдаваться экстремальным удовольствиям.

Ремесленники в тренде

[ + – ] Ремесленники в тренде 2023 Фото: Getty Images

С трендом на экологичность и осуждение бессмысленного потребления, а также разочаровании в "быстрой" моде, в моду входят ремесленные навыки и люди, умеющие работать руками. В Сети все больше роликов, рассказывающих о том, как самому сделать, или переделать мебель, одежду, восстановить посуду, создать украшение. Как следствие, и его пропагандируют и многие звезды, это вторичное потребление. Больше не нужно гоняться за модными новинками, когда можно купить отличный наряд в комиссионных магазинах.

Модные подделки

TikTok помог открыть новую эру подделок в моде. Популярность "дублированных" аксессуаров росла благодаря веб-сайтам, торгующим бутлегами Bottega Venetas и Balenciaga. Но цикличность моды предполагает, что в 2023 году мы должны увидеть больше мета-подделок: товаров, созданных возмутителями спокойствия, высмеивающими логоманию и одержимость роскошью, которые распространяются в социальных сетях. Олицетворением нового тренда можно назвать неизвестную стильную девушку, которую сфотографировал уличный фотограф Джонни Сирилло.

[ + – ] Девушка на улицах Нью-Йорка

Модница несла дубликат культовой Hermès Birkin с надписью: "Ты притворяешься, как этот Birkin".

Уход за волосами

[ + – ] Уход за волосами - тренд 2023 года Фото: Фото: Gettyimages

Еще один тренд, пришедший из соцсетей. В TikTok в первую неделю 2023 года разгорелся нешуточный спор из-за полезности масла для волос с розмарином. И это только начало. Эксперты предсказывают, что одержимость уходом за волосами превзойдет одержимость ухода за лицом.

Нет кофеину

2023 год, как прогнозируют, станет годом борьбы с кофеином, который, не смотря на всю критику, остается обязательным атрибутом завтрака и перерыва на обед. Меньше возбуждения, меньше кофе. В моду войдут напитки, в которых традиционно был кофеин, но без него, а в кофейнях станет обязательным меню напитков без кофеина. Это последствия прошлогодней моды на безалкогольное вино и непомерно дорогие безалкогольные коктейли.

