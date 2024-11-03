5 самых модных пальто осени 2024: основные тенденции, силуэты и цвета (фото)

С приходом осени пальто становятся бесспорными героями сезона. Узнайте, какие ключевые элементы будут доминировать на улицах и как их сочетать, чтобы выглядеть стильно.

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Благодаря практичности и универсальности пальто стало обязательной частью гардероба женщин всех возрастов. В этом году подиумы представили модели, которые не только защищают нас от холода, но и придают любому образу определенный шик. Испанский стилист Карлота Мартинес Аргуэльес рассказала, какие варианты верхней одежды будут в моде в этой осенью, сообщает Hola.

Пальто с меховыми деталями

Модель Анна Вайн замшевом пальто от Charlotte Simone Фото: Getty Images

Пальто с меховой отделкой на воротнике и манжетах возвращают нас к моде 70-х и 2000-х. Такие пальто, изготовленные из таких тканей, как замша или кожа, создают гламурный и непринужденный вид. Они идеально сочетаются с брюками с заниженной талией и ботинками на платформе. Пальто с меховой отделкой — универсальная вещь, способная украсить любой осенний образ и вариант верхней одежды, отличающийся изысканностью и нотками ретро.

Минимализм и простота

Модель Эмили Жозеф в двубортном шерстяном пальто оверсайз от COS Фото: Getty Images

Скроенное пальто с выраженными подплечниками и пальто на пару размеров больше задает тренд этого сезона, выделяясь в коллекциях Vetements и Loewe. Это пальто с чистыми линиями и минималистичным кроем придаст любому образу нотку изысканности. Идеально подходит для монохромного наряда нейтральных тонов: от строгих брюк с блузками до юбок миди с тонкими свитерами. Этот стиль особенно подходит для прямоугольных фигур, поскольку подплечники создают четкую структуру, обеспечивающую баланс.

Анораки

Модель София Гейсс в анораке от MO&Co Фото: Getty Images

Анорак, одежда, которая раньше была создана для комфорта, превратилась в элемент стиля, который можно увидеть, например, на показах Рика Оуэнса и Скиапарелли, брендов, которые предпочитают преувеличенные объемы и узкую талию в длинных форматах. Его можно сочетать с прямыми джинсами, чтобы сбалансировать объем. Идеально подходит как для повседневного, так и для более изысканного образа. Благодаря широкому силуэту оно идеально подходит для худых женщин, создавая более пропорциональную фигуру, а прилегая к талии, создает более женственные силуэты, контрастирующие с таким большим объемом.

Кожаные пальто

Модель Дженни Уолтон Фото: Getty Images

Кожа всегда является отличным вариантом для осени, но в этом сезоне Miu Miu или Chloé, среди прочих, учат нас, как вывести ее на новый уровень с помощью блестящей отделки. Кожаное пальто придает бунтарский оттенок, но при этом не теряет изысканности, хорошо подходит для вечернего или уличного образа. Кроме того, оно незаменимо для дождливых дней. Носить его можно с джинсами, свитером и ботинками с острым носком.

Тартан

Модель Рейн Джадж в зеленом клетчатом пальто Chloe Фото: Getty Images

Тартан прекрасно сочетается с красками осени, и в этом сезоне его можно было увидеть в коллекциях Versace, Rabanne и Schiaparelli. Пальто в клетку тартан ярких тонов идеально сочетается с монохромной одеждой и минималистичными аксессуарами. Он подходит любому типу фигуры, но особенно идеален для тех, кто хочет добавить динамичности и красок своему осеннему образу.

Напомним, 27 октября Фокус писал о том, какая обувь по мнению стилиста является трендом осеннего сезона.