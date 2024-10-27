Образ крутой девчонки: какая обувь по мнению стилиста является трендом осеннего сезона (фото)

В этом сезоне точно нет недостатка в выборе обуви. Модный стилист считает, что лоферы можно носить, где угодно и с чем угодно в этот осенний сезон.

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Британский стилист Лора Джексон назвала самую модную обувь сезона осень-2024. Она считает, что лоферы, во всех их формах, являются неотъемлемой частью гардероба вне времени, сообщает Vogue.

В этом сезоне модели с толстой подошвой с выступами являются неоспоримым лидером, хорошо сочетаясь со всем: от офисной одежды до современных платьев миди. Эта вариация традиционной обуви отличается зубчатой ​​резиновой подошвой, которая идеально подходит для переменчивой погоды, характерной для осени.

Туфли-лоферы Chunky носят многие знаменитости, а супермодель и бизнесвумен Хейли Бибер является одной из их самых больших поклонниц. Бибер появлялась в этом стиле много раз — ее любимые модели от Proenza Schouler. Любимица моды сочетала свои туфли с рифленой подошвой со всем, от мешковатых джинсов и верхней одежды oversize до мини-платьев и юбок.

Хейли Бибер Фото: Getty Images

Конечно, есть классические пенни-лоферы в мужском стиле от Vagabond Shoemakers, Reformation, Aeyde и GH Bass.

Модели бордового цвета от Rag & Bone и Tory Burch добавляют резкий завершающий штрих к любому городскому образу на осень.

Шикарные украшенные цепочкой лоферы от Bottega Veneta, Mango и Tod's очень нравятся французским девушкам.

Роскошные кожаные пары от Prada, Gucci и Loewe, по мнению Джексон, можно назвать инвестицией в свой роскошный гардероб.

Внимания модниц заслуживают роскошные замшевые лоферы от Paige, Miu Miu и Valentino, а также модные туфли с леопардовым принтом от Isabel Marant.

Уличная мода показывает, что лоферы с рифленой подошвой можно носить, где угодно и, что еще важнее, с чем угодно в этот холодный сезон. Также в этом сезоне очень популярны ботинки с рифленой подошвой. Это — один из универсальных стилей обуви, который явно выдерживает испытание временем.

Кроме этого, Фокус писал, что будет в моде осенью: главные тренды сезона 2024.