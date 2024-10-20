Трендовая обувь на осень: какие модели будут в моде в этом сезоне (фото)

Когда листва меняется, а воздух становится прозрачнее, осень приносит с собой веселые, освежающие повороты в классической обуви. От цветных ботильонов, гольфов до кроссовок на платформе, вплоть до лоферов. В этом сезоне точно нет недостатка в выборе обуви. Примите эти тренды, выбирайте удобные для себя и не отказывайтесь позволить своей обуви стать главной темой вашего наряда в этом сезоне.

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С приходом осени мир моды снова привлекает внимание всех любителей стиля. В этом сезоне обувь — это не только функция, но и неотъемлемый акцент гардероба. Дизайнеры и бренды активизировали свою игру, создавая стили и тренды, которые гарантированно привлекают внимание. Как модели, цвета и дизайн обуви будет в тренде этой осенью рассказали на ютуб-канале MM Design.

цвет

Осень является синонимом глубоких, насыщенных цветов. Поэтому на обуви этого сезона вы увидите такие оттенки, как бордовый, горчичный и лесной зеленый, которые будут доминировать. По словам стилистов, эти оттенки идеально подходят для всего, от ботильонов до стильных лоферов. Кроме этого такие вариации цвета прекрасно сочетаются с нейтральной одеждой, такой как кремовый трикотаж или серое пальто.

Модели

Неизменная классика осени — ботильоны. В этом сезоне они набирают обороты и являются более универсальными, чем когда-либо. Независимо от того, украшенные пряжками, изготовленные из замши или спортивные ботинки на массивном каблуке, ботильоны — это обувь, которую выбирают те, кто хочет излучать стиль и практичность. Они так же легко одеваются для вечерних выходов или дополняют повседневные дневные образы.

Наряду с ботильонами возвращаются модели до колена и выше колена. Основным трендом этой осени являются гольфы на каблуке. Они предлагают идеальное сочетание комфорта и элегантности, позволяя носить их весь день, не жертвуя стилем. Независимо от того, изготовлены они из кожи или более мягких материалов, они добавят изюминку любому осеннему гардеробу — от повседневной одежды до изысканного образа.

Обувь на платформе в тренде этой осенью. Для тех, кто любит высоту без дискомфорта, идеально подойдут ботинки и кроссовки на платформе. Они вызывают отголоски 90-х, но были переосмыслены для современных вкусов, показывая уникальные принты, текстуры и материалы. Сочетайте их с струящимися платьями или укороченными брюками, чтобы обувь привлекла внимание.

Конечно ни одна осень не пройдет без классических кроссовок. Этой осенью ждите увидеть кроссовки с неожиданным дизайном — подумайте о смелых узорах и ярких оттенках. Эта обувь уже не только для тренажерного зала. Их часто сочетают с костюмами или стильными осенними нарядами, предлагая комфорт и современность, что делает их идеальным выбором для непринужденных людей.

Аксессуары также являются ключевыми, когда дело сводится к обуви. Выразительные носки, которые часто сочетаются с ботильонами, набирают популярность — даже гольфы с яркими моделями могут добавить текстуры и глубины вашему образу. Главное — многослойность — смело сочетайте свои носки с разными стилями обуви. Это еще один интересный способ выразить индивидуальный стиль с помощью обуви.

Стоит также упомянуть лоферы, которые также активно возвращаются в этом сезоне. Благодаря своей шикарной атмосфере мокасины могут плавно перейти из офиса на прогулку с напитками. Доступные с массивной подошвой или гладким дизайном, украшенным кисточками или лакированным блеском, лоферы идеально подходят для тех, кто ценит изысканный комфорт.

Конечно, из-за непредсказуемой осенней погоды нельзя обойти вниманием и переходную обувь — слипоны и мюли. Они предлагают простые варианты для тех моментов, когда нужен баланс между стилем и комфортом. Эти стили одновременно функциональны для быстрых прогулок и модны для любых обстоятельств.

Напомним, ранее мы писали, о топ-9 главных модных трендов осени 2024 года.

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