Принт зебра и искусственный мех: топ-9 главных модных трендов осени 2024

Кожаные вещи, искусственный мех и животный принт зебры — стилист Яна Ткаченко рассказала о трендах осени 2024.

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До конца лета осталось две с половиной недели. Утром уже становятся более прохладные, но днем солнышко еще продолжает греть, а уже вечером лучше не выходить без верхней одежды. Именно поэтому становится актуальнее информация о трендах осени 2024. Что будет в моде осенью Фокусу рассказала персональный стилист Яна Ткаченко.

Макси-пальто

По ее словам, среди трендов верхней одежды пальто в макси длине продолжат шагать и в дальнейшем в тренды осени 2024. Кэмл, серый, шоколадный коричневый остаются актуальными, а вот среди новых оттенков, которых еще не было, стоит обратить внимание на iguana green и баклажановый.

Искусственный мех

Уже этой осенью в моду вернется искусственный мех, поэтому можно уверенно выбирать модели верхней одежды такого формата.

"Этот искусственный мех согреет вас так же хорошо, как и настоящий. Но осознанно и с уважением к правам животных", — аргументирует стилист наличие тренда.

Кожа

Не покидают тренды кожаные тренчи, объясняет Яна Ткаченко. По ее словам, не только они могут быть у вас в гардеробе. Спокойно можете этой осенью добавить в гардероб кожаные куртки, пиджаки, и даже платья, объемные брюки и жилеты.

Сатин

В моде осенью 2024 также будет одежда из сатина, которую, по словам стилиста, можно удачно сочетать с различными вещами.

"Я люблю этот материал за его практичность и вариативность. Одно и то же сатиновое платье можно стилизовать и создать спортивный, нарядный и повседневный образы. В лютый мороз, возможно, и не надеть сатиновое платье, а вот осенью вместе с объемным свитером или жакетом в самый раз", — аргументировала новый тренд осени Яна Ткаченко.

Объемные свитера

Кроме этого, актуальными снова будут объемные свитера, которые позволят вам чувствовать себя комфортнее.

"Будто вы надели его в последний момент, поспешно, чтобы согреться. Он объемный, а вы хрупкая и женственная", — объясняет стилист.

Ядро офиса

Также офисная одежда не теряет своих позиций и этой осенью. По словам Яны Ткаченко, кроме полуприталенных силуэтов, в тренде будут объемные формы оверсайз с акцентированными авторитетными плечами.

Двойная джинсовая ткань

С 1970-х джинсы стали модным предметом, который никогда не стареет, поэтому этой осенью не стоит забывать об этом тренде, ведь как утверждает стилист, джинсы — это обязательное условие для создания вневременного образа.

Анималистический принт. Зебра

Актуальными с лета останутся анималистические принты, однако вместо леопардового Яна Ткаченко рекомендует по другому посмотреть на принт зебры.

"Даже те, которые говорили, что леопард не для них, нет-нет, но и приобрели этим летом топ или юбку в леопардовый принт. Но осенью 2024 обратите свое внимание на зебру. Одежда, обувь, сумки в анималистическом принте зебры — все это станет трендом осени", — резюмировала новые тенденции моды этой осени Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что будет в моде осенью: главные тренды сезона 2024.