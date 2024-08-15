Принт зебра і штучне хутро: топ-9 головних модних трендів осені 2024 року

Шкіряні речі, штучне хутро і тваринний принт зебри — стиліст Яна Ткаченко розповіла про тренди осені 2024.

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До кінця літа залишилося два з половиною тижні. Ранки вже стають прохолоднішими, але вдень сонечко ще продовжує гріти, а вже ввечері краще не виходити без верхнього одягу. Саме тому стає актуальнішою інформація про тренди осені 2024. Що буде в моді восени Фокусу розповіла персональний стиліст Яна Ткаченко.

Максі-пальто

За її словами, серед трендів верхнього одягу пальта в максі довжині продовжать крокувати й надалі в тренди осені 2024. Кемл, сірий, шоколадний коричневий залишаються актуальними, а от серед нових відтінків, яких ще не було, варто звернути увагу на iguana green та баклажановий.

Штучне хутро

Уже цієї осені в моду повернеться штучне хутро, тому можна впевнено обирати моделі верхнього одягу такого формату.

"Це штучне хутро зігріє вас так само добре, як і справжнє. Але усвідомлено і з повагою до прав тварин", — аргументує стиліст наявність тренду.

Шкіра

Не полишають тренди шкіряні тренчі, пояснює Яна Ткаченко. За її словами, не тільки вони можуть бути у вас у гардеробі. Спокійно можете цієї осені додати до гардероба шкіряні куртки, піджаки, і навіть сукні, об'ємні штани та жилети.

Сатин

У моді восени 2024 року також буде одяг із сатину, який, за словами стиліста, можна вдало поєднувати з різними речами.

"Я люблю цей матеріал за його практичність і варіативність. Одну й ту саму сатинову сукню можна стилізувати і створити спортивний, ошатний і повсякденний образи. У лютий мороз, можливо, і не вдягнути сатинову сукню, а ось восени разом з об'ємним светром або жакетом якраз", — аргументувала новий тренд осені Яна Ткаченко.

Об'ємні светри

Крім цього, актуальними знову будуть об'ємні светри, які дозволять вам почуватися комфортніше.

"Ніби ви одягли його в останню мить, поспішно, щоб зігрітися. Він об'ємний, а ви тендітна і жіночна", — пояснює стиліст.

Ядро офісу

Також офісний одяг не втрачає своїх позицій і цієї осені. За словами Яни Ткаченко, крім напівприталених силуетів, у тренді будуть об'ємні форми оверсайз з акцентованими авторитетними плечима.

Подвійна джинсова тканина

З 1970-х джинси стали модним предметом, який ніколи не старіє, тож цієї осені не варто забувати про цей тренд, адже як стверджує стиліст, джинси — це обов'язкова умова для створення позачасового образу.

Анімалістичний принт. Зебра

Актуальними з літа залишаться анімалістичні принти, проте замість леопардового Яна Ткаченко рекомендує інакше подивитися на принт зебри.

"Навіть ті, які казали, що леопард не для них, ні-ні, але й придбали цього літа топ чи спідницю в леопардовий принт. Але восени 2024 року зверніть свою увагу на зебру. Одяг, взуття, сумки в анімалістичному принті зебри — все це стане трендом осені", — резюмувала нові тенденції моди цієї осені Яна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде в моді восени: головні тренди сезону 2024.