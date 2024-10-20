Трендове взуття на осінь: які моделі будуть в моді цього сезону (фото)

Коли листя змінюється, а повітря стає прозорішим, осінь приносить із собою веселі, освіжаючі повороти в класичному взутті. Від кольорових ботильйонів, гольфів до кросівок на платформі, аж до лоферів. У цьому сезоні точно не бракує вибору взуття. Прийміть ці тренди, оберайте зручні для себе та не цурайтесь дозволити своєму взуттю стати головною темою вашого вбрання цього сезону.

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З приходом осені світ моди знову привертає увагу всіх любителів стилю. Цього сезону взуття – це не лише функція, а й невід’ємний акцент гардеробу. Дизайнери та бренди активізували свою гру, створюючи стилі та тренди, які гарантовано привертають увагу. Як моделі, кольори та дизайн взуття буде в тренді цієї осені розповіли на ютуб-каналі MM Design.

Колір

Осінь є синонімом глибоких, насичених кольорів. Тож на взутті цього сезону ви побачите такі відтінки, як бордовий, гірчичний і лісовий зелений, які домінуватимуть. За словами стилістів, ці відтінки ідеально підходять для всього, від ботильйонів до стильних лоферів. Крім цього такі варіаці кольору чудово поєднуються з нейтральним одягом, таким як кремовий трикотаж або сіре пальто.

Моделі

Незмінна класика осені — ботильйони. Цього сезону вони набирають обертів і є більш універсальними, ніж будь-коли. Незалежно від того, прикрашені пряжками, виготовлені із замші чи спортивні черевики на масивних підборах, ботильйони — це взуття, яке вибирають ті, хто хоче випромінювати стиль і практичність. Вони так само легко одягаються для вечірніх виходів або доповнюють повсякденні денні образи.

Поряд з ботильйонами повертаються моделі до коліна та вище коліна. Основним трендом цієї осені є гольфи на підборах. Вони пропонують ідеальне поєднання комфорту та елегантності, дозволяючи носити їх увесь день, не жертвуючи стилем. Незалежно від того, виготовлені вони зі шкіри чи більш м’яких матеріалів, вони додадуть родзинки будь-якому осінньому гардеробу – від повсякденного одягу до вишуканого образу.

Взуття на платформі в тренді цієї осені. Для тих, хто любить висоту без дискомфорту, ідеально підійдуть черевики і кросівки на платформі. Вони викликають відгомін 90-х, але були переосмислені для сучасних смаків, показуючи унікальні принти, текстури та матеріали. Поєднуйте їх із струмуючими сукнями чи укороченими брюками, щоб взуття привернуло увагу.

Звісно жодна осінь не мине без класичних кросівок. Цієї осені чекайте побачити кросівки з несподіваним дизайном — подумайте про сміливі візерунки та яскраві відтінки. Це взуття вже не тільки для тренажерного залу. Їх часто поєднують із костюмами чи стильними осінніми вбраннями, пропонуючи комфорт і сучасність, що робить їх ідеальним вибором для невимушених людей.

Аксесуари також є ключовими, коли справа зводиться до взуття. Виразні шкарпетки, які часто поєднуються з ботильйонами, набирають популярності — навіть гольфи з яскравими моделями можуть додати текстури та глибини вашому образу. Головне — багатошаровість — сміливо поєднуйте свої шкарпетки з різними стилями взуття. Це ще один цікавий спосіб виразити індивідуальний стиль за допомогою взуття.

Варто також згадати лофери, які також активно повертаються цього сезону. Завдяки своїй шикарній атмосфері мокасини можуть плавно перейти з офісу на прогулянку з напоями. Доступні з масивною підошвою або гладким дизайном, прикрашеним китицями або лакованим блиском, лофери ідеально підходять для тих, хто цінує вишуканий комфорт.

Звичайно, через непередбачувану осінню погоду не можна обійти увагою і перехідне взуття – сліпони та мюлі. Вони пропонують прості варіанти для тих моментів, коли потрібен баланс між стилем і комфортом. Ці стилі одночасно функціональні для швидких прогулянок і модні для будь-яких обставин.

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