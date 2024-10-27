Образ крутої дівчини: яке взуття на думку стиліста є трендом осіннього сезону (фото)

У цьому сезоні точно не бракує у виборі взуття. Модний стиліст вважає, що лофери можна носити, де завгодно і з чим завгодно в цей осінній сезон.

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Британський стиліст Лора Джексон назвала наймодніше взуття сезону осінь-2024. Вона вважає, що лофери, у всіх їхніх формах, є невід'ємною частиною гардероба поза часом, повідомляє Vogue.

Цього сезону моделі з товстою підошвою з виступами є незаперечним лідером, добре поєднуючись з усім: від офісного одягу до сучасних суконь міді. Ця варіація традиційного взуття вирізняється зубчастою гумовою підошвою, яка ідеально підходить для мінливої погоди, характерної для осені.

Туфлі-лофери Chunky носять багато знаменитостей, а супермодель і бізнесвумен Гейлі Бібер є однією з їхніх найбільших прихильниць. Бібер з'являлася в цьому стилі багато разів — її улюблені моделі від Proenza Schouler. Улюблениця моди поєднувала свої туфлі з рифленою підошвою з усім, від мішкуватих джинсів і верхнього одягу oversize до міні-суконь і спідниць.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Звичайно, є класичні пенні-лофери в чоловічому стилі від Vagabond Shoemakers, Reformation, Aeyde і GH Bass.

Моделі бордового кольору від Rag & Bone і Tory Burch додають різкий завершальний штрих до будь-якого міського образу на осінь.

Шикарні прикрашені ланцюжком лофери від Bottega Veneta, Mango і Tod's дуже подобаються французьким дівчатам.

Розкішні шкіряні пари від Prada, Gucci і Loewe, на думку Джексон, можна назвати інвестицією у свій розкішний гардероб.

На увагу модниць заслуговують розкішні замшеві лофери від Paige, Miu Miu і Valentino, а також модні туфлі з леопардовим принтом від Isabel Marant.

Вулична мода показує, що лофери з рифленою підошвою можна носити, де завгодно і, що ще важливіше, з чим завгодно в цей холодний сезон. Також цього сезону дуже популярні черевики з рифленою підошвою. Це — один з універсальних стилів взуття, який явно витримує випробування часом.

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