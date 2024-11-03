5 наймодніших пальт осені 2024: основні тенденції, силуети та кольори (фото)

З приходом осені пальта стають безперечними героями сезону. Дізнайтеся, які ключові елементи домінуватимуть на вулицях і як їх поєднувати, щоб мати стильний вигляд.

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Завдяки практичності та універсальності пальто стало обов'язковою частиною гардероба жінок різного віку. Цього року подіуми представили моделі, які не тільки захищають нас від холоду, а й надають будь-якому образу певного шику. Іспанська стилістка Карлота Мартінес Аргуельєс розповіла, які варіанти верхнього одягу будуть у моді цієї осені, повідомляє Hola.

Пальто з хутряними деталями

Модель Анна Вайн у замшевому пальті від Charlotte Simone Фото: Getty Images

Пальта з хутряним оздобленням на комірі та манжетах повертають нас до моди 70-х і 2000-х. Такі пальта, виготовлені з таких тканин, як замша або шкіра, створюють гламурний і невимушений вигляд. Вони ідеально поєднуються зі штанами із заниженою талією і черевиками на платформі. Пальто з хутряним оздобленням — універсальна річ, здатна прикрасити будь-який осінній образ і варіант верхнього одягу, що вирізняється вишуканістю та нотками ретро.

Мінімалізм і простота

Модель Емілі Жозеф у двобортному вовняному пальті оверсайз від COS Фото: Getty Images

Скроєне пальто з вираженими підплечниками і пальто на кілька розмірів більше задає тренд цього сезону, виділяючись у колекціях Vetements і Loewe. Це пальто з чистими лініями і мінімалістичним кроєм додасть будь-якому образу нотку вишуканості. Ідеально пасує для монохромного вбрання нейтральних тонів: від строгих штанів з блузками до спідниць міді з тонкими светрами. Цей стиль особливо підходить для прямокутних фігур, оскільки підплічники створюють чітку структуру, що забезпечує баланс.

Анораки

Модель Софія Гейсс в анораку від MO&Co Фото: Getty Images

Анорак, одяг, який раніше був створений для комфорту, перетворився на елемент стилю, який можна побачити, наприклад, на показах Ріка Оуенса і Скіапареллі, брендів, що надають перевагу перебільшеним об'ємам та вузькій талії в довгих форматах. Його можна поєднувати з прямими джинсами, щоб збалансувати об'єм. Ідеально підходить як для повсякденного, так і для більш вишуканого образу. Завдяки широкому силуету воно ідеально підходить для худих жінок, створюючи більш пропорційну фігуру, а прилягаючи до талії, створює більш жіночні силуети, які контрастують з таким великим об'ємом.

Шкіряні пальта

Модель Дженні Волтон Фото: Getty Images

Шкіра завжди є чудовим варіантом для осені, але цього сезону Miu Miu або Chloé, серед інших, вчать нас, як вивести її на новий рівень за допомогою блискучого оздоблення. Шкіряне пальто надає бунтарського відтінку, але при цьому не втрачає вишуканості, добре підходить для вечірнього або вуличного образу. Крім того, воно незамінне для дощових днів. Носити його можна з джинсами, светром і черевиками з гострим носком.

Тартан

Модель Рейн Джадж у зеленому картатому пальті Chloe Фото: Getty Images

Тартан чудово поєднується з барвами осені, і цього сезону його можна було побачити в колекціях Versace, Rabanne і Schiaparelli. Пальто в клітинку тартан яскравих тонів ідеально поєднується з монохромним одягом і мінімалістичними аксесуарами. Воно пасує будь-якому типу фігури, але особливо ідеальне для тих, хто хоче додати динамічності та фарб своєму осінньому образу.

Нагадаємо, 27 жовтня Фокус писав про те, яке взуття на думку стиліста є трендом осіннього сезону.