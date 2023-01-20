Головні тренди 2023: вершкове масло, ніякого вайба, домашні щури та підробки

У The New York Times вийшла стаття, де журналісти з гумором спробували визначити, які тренди чекають на нас у 2023 році.

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Щороку в січні різні експерти намагаються припустити, як ми житимемо весь наступний рік і за якими модними законами, а також які модні тренди нами керуватимуть.

У журналістів The New York Times вдалося зробити це з гумором, причому торкнулися вони всіх сфер життя: від політики до моди і кулінарії.

Жодного вайба

[ + – ] Незрозумілий вайб виходить із моди Фото: Фото: Gettyimages

Слово vibes перекладається, як "флюїд", або "вібрації", але до словника сучасної мови увійшло без перекладу. І хоч воно стало популярним, письменники та критики вважають, що воно скоро вийде з моди. Тому, що воно було "слизьким і неточним", а також "заїждженим". І нехай завжди буде термін для пояснення того, що ми не можемо чітко висловити в даний момент, але тепер невизначений вайб трансформується в незаперечні факти, так що слово, яке виникло в невизначену пору пандемії, скоро вийде з моди.

Більше м'якості

[ + – ] М'якість – у тренді Фото: Getty Images

Ще одна спадщина пори пандемії, коли всі сиділи по хатах, працювали в м'яких капцях та затишних піжамах. М'якість не відпускає і стала надовго модним трендом. І модельєри навіть не намагаються цьому протистояти. Так, на показі Jil Sander навесні 2023 року були пухнасті предмети одягу та клатчі; інфлюенсер і дизайнер Instagram під ніком Selkie створила культ рожевих пишних суконь, а два мільйони людей подивилися TikTok із затишними в'язаними гачком чохлами для навушників, створеними художницею за текстилем Олександрією Массе. Навіть концепт-кари на виставці CES на початку січня були переважно круглими з колесами-бульбашками. Навіть у музиці до моди входить жанр "софт-року". Тож у 2023 році у трендах будуть "м'які хлопчики та дівчатка" і всі ми станемо трохи м'якшими.

Супербрехня

У The New York Times вважають, що наступні 12 місяців на нас на всіх чекає багато брехні в міжнародній політиці. І наводять як приклад представника республіканців Джорджа Сантоса, який набрехав у своєму резюме, а потім у цьому зізнався.

Домашні щури

Сумнівно, що це буде міжнародний тренд, оскільки йдеться саме про Нью-Йорк, де, як відомо, повно щурів.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс зробив боротьбу з пацюками своїм першочерговим завданням, він створив посаду директора по боротьбі з гризунами в мерії із солідною зарплатою, призначив комісара з санітарії та заявив, що містом правлять люди, а не щури.

Якщо ці безкомпромісні спроби зазнають невдачі, вважають у The New York Times, то може з'явитися м'якший підхід — прибрати щурів із вулиць, заохочуючи людей брати їх як домашніх тварин. Минулого місяця штат Нью-Йорк заборонив продаж собак, кішок та кроликів у зоомагазинах. Проте щури залишаються дозволеним товаром — і вони не в дефіциті.

Кінець шнурків

[ + – ] Взуття без шнурків — наймодніше в 2023 році Фото: Getty Images

2023 може стати роком, коли ми відмовимося від шнурків, вважають у виданні. Адже все частіше бренди пропонують зручне взуття з однією застібкою або зовсім без неї. 2023 може стати роком, коли ми відмовимося від шнурків. Ми вже носили сабо Birkenstock Boston та тапочки UGG, які підірвали TikTok минулого року, і повернулися до офісу в мокасинах, балетках та туфельках Мері Джейн. Тепер модники та інфлюенсери бажають взуття, яке не потрібно шнурувати. І взуття, яке трохи нагадує домашні капці. Очевидно, це все ще спадщина трендів, що зародилися під час самоізоляції.

Вершкове масло

TikTok зробив популярним тренд "масляних дощок", коли м'яке вершкове масло сервірували на дошці з приправами, сіллю, медом, травами і навіть їстівними квітами. Так що це явно буде рік, коли маслянки стануть популярними, а вершкове масло буде використовуватися як ласощі.

Культ нормальних

"Американці будуть тяжіти до засобів масової інформації, досвіду та політичних діячів, які є звичайними та корисними", — пишуть у The New York Times. З 2016 по 2022 рік було відзначено високий рівень хаосу, а пандемія стала його піком. Зараз люди тяжіють до простих лідерів, які говорять зрозумілою мовою та простими розвагами, які не загрожують каліцтвами. У виданні їх навіть називають луддитами, але не з негативним відтінком, як у першій чверті ХІХ століття називали протестувальників проти впровадження машин, а скоріше із зворушливим. Тепер підлітки організовують книжкові клуби та збираються до астрономічних гуртків, замість того, щоб віддаватися екстремальним задоволенням.

Ремісники у тренді

[ + – ] Ремісники у тренді 2023 Фото: Getty Images

З трендом на екологічність та засудження безглуздого споживання, а також розчаруванні у "швидкій" моді, в моду входять ремісничі навички та люди, які вміють працювати руками. У мережі все більше роликів, які розповідають про те, як самому зробити, або переробити меблі, одяг, відновити посуд, створити прикрасу. Як наслідок, його пропагують і багато зірок, це вторинне споживання. Більше не потрібно ганятися за модними новинками, коли можна купити чудове вбрання у комісійних магазинах.

Модні підробки

TikTok допоміг відкрити нову еру підробок у моді. Популярність "дубльованих" аксесуарів зростала завдяки веб-сайтам, які торгують бутлегами Bottega Venetas та Balenciaga. Але циклічність моди передбачає, що в 2023 році ми повинні побачити більше мета-підробок: товарів, створених збурювачами спокою, що висміюють логоманію та одержимість розкішшю, які поширюються у соціальних мережах. Уособленням нового тренду можна назвати невідому стильну дівчину, яку сфотографував вуличний фотограф Джонні Сірілло.

[ + – ] Дівчина на вулицях Нью-Йорка

Модниця несла дублікат культової Hermès Birkin із написом: "Ти прикидаєшся, як цей Birkin".

Догляд за волоссям

[ + – ] Догляд за волоссям — тренд 2023 року Фото: Фото: Gettyimages

Ще один тренд, що прийшов із соцмереж. У TikTok в перший тиждень 2023 року розгорілася неабияка суперечка через корисність олії для волосся з розмарином. І це тільки початок. Експерти передбачають, що одержимість доглядом за волоссям перевершить одержимість догляду за обличчям.

Ні кофеїну

2023 рік, як прогнозують, стане роком боротьби з кофеїном, який, незважаючи на всю критику, залишається обов'язковим атрибутом сніданку та перерви на обід. Менше збудження, менше за каву. У моду увійдуть напої, в яких традиційно був кофеїн, але без нього, а в кав'ярнях стане обов'язковим меню без кофеїну. Це наслідки торішньої моди на безалкогольне вино та надмірно дорогі безалкогольні коктейлі.

Продовжуючи тренд на догляд за волоссям, Фокус раніше писав, які звички шкодять вашому волоссю. І особливо взимку.