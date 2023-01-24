Докупите это немедленно! Еще пять модных трендов 2023 от Андре Тана
Немало трендов перекочевали в новый год из прошлых сезонов.
Известный украинский дизайнер Андре Тан продолжил тему трендов 2023 года и назвал еще пять вещей, которые незаменимы в гардеробе, чтобы выглядеть стильно и актуально. Среди них большинство позиций перекочевали к нам из прошлых сезонов, но из-за этого не стали менее востребованными.
Простая белая майка
Белая майка – тренд на которую в прошлом году задал модный дом Prada, тут же подхваченный мировыми знаменитостями, остается популярной и в 2023-м. Ее можно носить на голое тело с юбками, джинсами, шортами.
Широкие штаны
Широкие брюки и не менее широкие джинсы – еще одна из очень актуальных вещей нового сезона. Лучше всего их носить с обтягивающим верхом, например с боди, кропами, свитерами или, если хочется чего-то более яркого – с сексуальными корсетами и бра.
Пайетки
Пайетки остаются в тренде в 2023 году, поэтому Андре Тан советует смело покупать платья актуального оттенка: нежно-голубые и лазурные цвета. Очень эффектно они будут смотреться с ботфортами и шубами оверсайз.
Воланы и буфы
Одежда с воланами и буфами, по мнению дизайнера – очень стильное решение для грядущей весны.
"Платья, блузы, пальто – ищите, что вам по душе, но приобрести вещь с таким интересным элементом на весну, я вам рекомендую!
Легкость, нежность, изящество и стиль – вот о чем этот тренд", – подчеркнул эксперт.
Бомберы оверсайз
Удлиненные модели бомберов, варианты из необычных тканей с вышивкой и другим декором – must have этого сезона. Тем, кто хочет встретить весну во всеоружии, пора поискать актуальные модели бомберов уже сейчас.
Ранее Фокус писал, что Андре Тан назвал пять трендов 2023 года.