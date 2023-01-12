Модные тренды 2023. Андре Тан назвал самые актуальные вещи нового года

В моде искусственный мех, куртки оверсайз и брючные мужские костюмы.

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Уже прошла почти половина первого месяца января, и самое время задуматься о том, какими новинками пополнить гардероб, чтобы все 12 месяцев быть на стиле и выглядеть актуально. Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал первые пять трендов, которые будут на пике в ближайшее время и точно не станут лишними в шкафу.

По словам знатока моды, в 2023-м году в приоритете многообразие, начиная от классики и заканчивая яркими, многослойными и соблазнительными ансамблями.

Шубы

Самым актуальным и модным предметом верхней одежды зимой 2023 является шуба из искусственного меха. Актуальны как модели, имитирующие натуральный мех, так и шубы в стиле оверсайз самой разнообразной расцветки, длины и фактуры меха.

Деним

Джинсы остаются на пике популярности уже не первый сезон. Не станут исключением и следующие месяцы. В этом году будут актуальными не только классические модели джинсов, но и вещи, созданные из вываренного или специально состаренного денима, придающего ансамблям налет винтажности.

Маскулинность

Мужские рубашки, брючные костюмы-двойки и тройки, дополненные женственными деталями, в 2023-м – неоспоримый хит. если вы носили рубашки мужа или парня только дома, то теперь самое время создать с ними потрясающий комплект и отправиться покорять мир.

Кожа

Кожаная одежда в 2023 году продолжает набирать популярность, следуя трендам прошлых сезонов. Самое время присмотреть куртку-косуху, кожаные брюки, а для тех, кто любит вещи поженственнее, – в магазинах большой выбор юбок и платьев из кожи, а также элегантных блейзеров и даже костюмов. Уместнее всего будет выбирать модели оверсайз.

Корсеты

Корсет – проверенный веками способ подчеркнуть талию и форму груди, и в 2023 году они – в модных трендах. Корсет не только сделает фигуру более утонченной, но и подчеркнет вкус той, кто его носит. Андре Тан советует носить их не только на платья или рубашки, но и на обнаженное тело. Сейчас особо популярны корсеты в бельевом стиле. Этот предмет придаст повседневному образу дерзость и сексуальность.

Напомним, какие вещи утратили свою актуальность с уходом старого года.