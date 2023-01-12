Модні тренди 2023. Андре Тан назвав найактуальніші речі нового року

У моді штучне хутро, куртки оверсайз і брючні чоловічі костюми.

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Уже минула майже половина першого місяця січня, і саме час замислитися над тим, якими новинками поповнити гардероб, щоб усі 12 місяців бути на стилі та виглядати актуально. Відомий український дизайнер Андре Тан назвав перші п'ять трендів, які будуть на піку найближчим часом і не стануть зайвими в шафі.

За словами знавця моди, у 2023-му році у пріоритеті різноманіття, починаючи від класики та закінчуючи яскравими, багатошаровими та спокусливими ансамблями.

Шуби

Найактуальнішим і модним предметом верхнього одягу взимку 2023 року є шуба зі штучного хутра. Актуальні як моделі, що імітують натуральне хутро, так і шуби в стилі оверсайз найрізноманітнішого забарвлення, довжини та фактури хутра.

Денім

Джинси залишаються на вершині популярності вже не перший сезон. Не стануть винятком і наступні місяці. Цьогоріч будуть актуальними не лише класичні моделі джинсів, а й речі, створені з вивареного або спеціально зістареного деніму, що надає ансамблям нальоту вінтажності.

Маскулінність

Чоловічі сорочки, брючні костюми-двійки та трійки, доповнені жіночними деталями, у 2023-му — незаперечний хіт. Якщо ви носили сорочки чоловіка або хлопця тільки вдома, то тепер саме час створити з ними приголомшливий комплект і вирушити підкорювати світ.

Шкіра

Шкіряний одяг у 2023 році продовжує набирати популярності, слідуючи трендам минулих сезонів. Саме час придивитися куртку-косуху, шкіряні штани, а для тих, хто любить речі більш жіночні, — у магазинах великий вибір спідниць та суконь зі шкіри, а також елегантних блейзерів і навіть костюмів. Найдоречніше буде вибирати моделі оверсайз.

Корсети

Корсет — перевірений століттями спосіб підкреслити талію і форму грудей, і в 2023 році вони — у модних трендах. Корсет не тільки зробить фігуру більш витонченою, а й підкреслить смак того, хто його носить. Андре Тан радить носити їх не лише на сукні чи сорочки, а й на оголене тіло. Зараз особливо популярні корсети у білизняному стилі. Цей предмет надасть повсякденному образу зухвалості та сексуальності

Нагадаємо, які речі втратили свою актуальність із відходом старого року.