Антитренди осені 2022. Топ-5 речей, які вийшли з моди

У списку моделей, які втратили актуальність, дуті жилети, трикотажні костюми та джинси Mom.

Перш ніж поповнити гардероб новинками з осінньо-зимових колекцій, варто позбавитися одягу, який вийшов із моди. У списку чимало речей, які були актуальні в минулому холодному сезоні.

Фокус обрав головні антитренди осінь-зима 2022-23, а також варіанти, які їх легко замінять.

Дуті жилети

Минулого року дуті жилети були класною альтернативою пуховикам і курткам. І багато модниць не вилазили з них весь осінньо-зимовий сезон, створюючи стильні багатошарові образи. Однак у новому осінньо-зимовому сезоні-2022 цей предмет гардеробу буде не доречним. Мабуть, торік жилетів було так багато, що дизайнери вирішили не додавати цей елемент гардероба до своїх колекцій.

Замість дутих жилетів варто придивитися до трикотажних і в'язаних варіантів вільного крою з актуальними принтами. Вони добре вписуються в повсякденний гардероб, створюючи ефект вінтажу. Такий одяг можна носити поверх майок чи сорочок і поєднувати із широкими джинсами, мініспідницями, штанями та шортами.

Приталені пуховики

Приталений верхній одяг, якщо це не пальто-халат, — головний антитренд сезону. Особливо неактуально виглядають пуховики з поясом на талії. Рекомендуємо прибрати такі речі з вашого гардеробу та придивитися до більш актуальних варіантів.

Для холодного періоду краще вибрати об'ємний oversize-пуховик як класичних відтінків, на зразок чорного, білого та бежевого, так і яскравих і помітних тонів — червоного, зеленого чи синього. Такий верхній одяг відмінно поєднується зі спортивними речами, джинсами, костюмними та шкіряними брюками, а також сукнями та взуттям на підборах.

Джинси Мом

Минулого сезону джинси з високою посадкою із щільної джинси зберігали свої позиції. Але цієї осені їх витіснили більш актуальні моделі. Укорочені джинси вважаються антитрендом, який псує фігуру. Краще їх замінити на моделі з низькою посадкою або джинси-труби у нульовому стилі.

Широкі джинси з високою посадкою можна носити з укороченими кардиганами, oversize-жакетами, сорочками, водолазками, джемперами асиметричного крою, взуттям на низькому ходу або на платформі.

Подовжена дублянка

Подовжені дублянки з хутряним оздобленням виглядають дешево та сильно програють в комфорті та зручності шерстяним пальто або oversize-пуховикам. Восени-2022 актуальними будуть укорочені oversize-дубленки, які відмінно поєднуються із широкими модними джинсами.

Укорочена дублянка додасть вашому образу розкоші та гламуру. Особливо актуальними будуть моделі у вінтажному стилі.

Трикотажний костюм

Такі костюми були дуже популярними минулої осені і, ймовірно, з цієї причини всім набридли. У новому сезоні дизайнери рекомендують придивитися до бавовняних варіантів, які можна носити з толстовками. А якщо трикотажні речі дорогі вашому серцю, оберіть кілька суконь довжини максі.

Бавовняні костюми у спортивному стилі відмінно підійдуть до пуховиків та oversize-пальто. Образ можна доповнити кросівками чи гумовими чоботями.

Фокус раніше писав про те, які літні речі можна носити восени 2022 року.