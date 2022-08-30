Топ-7 літніх речей, які можна носити восени 2022

Актуальними для прохолодної пори року залишаються штани та сукні з квітковим принтом, кроп-топи, блузи, а також мініспідниці.

Для модниць не секрет, що багато предметів літнього гардеробу легко вписати в осінні образи. Головне — правильно їх стилізувати. Вересень — час для експериментів із модними аутфітами. У цей період погода все ще дозволяє приміряти легкі літні речі та поєднувати їх зі светрами, шкіряними куртками, тренчами й іншими речами, актуальними для осіннього сезону.

Штани з принтом

Яскраві штани з візерунками — хіт сезону. Актуальними цього року залишаються речі з анімалістичними принтами, які чудово вписуються в осінній гардероб. Також у моді візерунок пейслі або абстрактний малюнок, класична смужка та клітинrа. З такими брюками маєгарний вигляд монохромний верх — біла сорочка, водолазка, джемпер. Як взуття можна вибрати ботильйони на невеликих підборах або лофери. Відмінно доповнить вбрання шкіряна куртка чи пальто вільного крою.

Сукня-комбінація

Сукня в білизняному стилі — базова річ, яку можна доповнити жакетом або пальто, створюючи як повсякденні образи, так і вечірні. Комбінацію можна носити як самостійну річ гардеробу, а також одягати замість спідниці зі светром чи світшотом. Восени актуальними будуть стриманіші тони — чорний, білий і бежевий. Але якщо любите яскраві образи, не відмовляйте собі в насичених відтінках.

Квітковий принт

Такі літні сукні не перестають бути акутальними цілий рік. Їх можна доповнити oversize-жакетом, об'ємним кардиганом, в'язаним светром, поєднувати з тренчем, шкіряною курткою, пальто — всі ці образи будуть модними та стильними. Як взуття до сукні з квітковим принтом вибирайте високі чоботи, грубі черевики на шнурівці або кросівки — якщо сукня довжини міді або максі.

Кроп-топ

Стильні багатошарові аутфіти з кроп-топом — ще один хіт осіннього сезону. Базовий топ відмінно поєднується з oversize-жакетом або з кроп-жакетом. А також має стильний вигляд із розстебнутими сорочками або з кардиганом. До такого верху пасуватимуть модні джинси з високою посадкою, спортивні штани. Однаково стильний виглядат матимуть образи як із топами класичного відтінку, так і з яскравим принтом.

Мініспідниця

Міні знову в моді, а це означає, що такі спідниці будуть актуальними й восени. Міні відмінно поєднується з об'ємним верхом — це може бути затишний трикотажний джемпер, джинсова oversize або шкіряна куртка, а також пальто. У моді також високі шкарпетки та гольфи, які відмінно доповнять образ зі спідницею. Завершити аутфіт можна лоферами на грубій підошві або чоботами вище за коліно на плоскому ходу.

Блуза

Легкі та романтичні блузи — чудовий вибір для осіннього побачення. Їх можна поєднувати з джинсами, шкіряними брюками, а також комбінувати зі спідницями будь-якої довжини. Блузи можуть бути основою багатошарового образу, створюючи пару з жакетом або кардиганом. Дизайнери рекомендують придивитися до моделей у стилі бохо — з пишними та розкльошеними рукавами.

Бермуди

Подовжені шорти стануть стильною альтернативою спідниці цієї осені. Вони гармонійно поєднуються із сезонним гардеробом: об'ємними светрами, водолазками, блузами, шкіряними куртками, а також лоферами, ботильйонами, високими чоботями.

Фокус раніше писав про те, яке взуття вибрати для осіннього сезону 2022 року.