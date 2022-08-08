Топ-5 модних фасонів взуття для осені-2022

Модні дизайнери переосмислили деякі актуальні моделі та представили їх у новому світлі.

Незабаром настане осінь, і саме час подумати, яке взуття вибрати до модних луків. Головні критерії черевиків для прохолодного сезону вони повинні бути стильними, комфортними і не промокати. Фокус пропонує кілька варіантів, які поєднуються буквально з будь-яким вбранням.

Puddle Boots

Puddle Boots або дослівно черевики для калюж — нова версія гумових чобіт, яка підкорила модний світ. Дизайнери переосмислили звичний погляд на взуття, що не промокає, додавши йому легкої елегантності. Так що такі чоботи не лише на 100% захистять ноги від дощу, а й доповнять будь-який елегантний аутфіт. Можна знайти як базові варіанти взуття у класичному чорно-білому кольорі, так і яскравіші, які урізноманітнять сірі осінні будні.

Черевики челсі

Класичні челсі підійдуть до будь-якого образу, так що це той самий мастхев, який варто тримати в гардеробі. У нових колекціях дизайнери переосмислили це взуття, доповнивши його товстою підошвою, ремінцями, принтами, гострим носом, тому тепер челсі можна поєднувати з будь-якими стилями.

Лофери

Елегантні лофери підійдуть для будь-якого модного походження. Єдиний їхній недолік — вони не надто підходять для холодної погоди. Однак дизайнери знайшли вирішення цієї проблеми та пропонують цієї осені носити лофери з високими шкарпетками, створюючи кежуал образи з джинсами та водолазками чи класичні аутфіти. Явна перевага такого взуття — воно виглядає стильно і добре поєднується з різними стилями.

Кросівки на танкетці

Нещодавно кросівки на танкетці вважалися моветоном і записувалися в антитренди, проте сьогодні вони стали безперечним фаворитом модних дизайнерів. Таке взуття можна носити з джинсами, сукнями та будь-яким верхнім одягом, все залежить від моделі, яку ви оберете. Рекомендуємо придивитися до насичених кольорів. Такі кольори можуть стати яскравим яскравим акцентом осіннього образу.

Козаки

Таке взуття чудово підходить для дощової пори року. Цього року елементи кантрі-стилю опиняються у колекціях багатьох модних дизайнерів. Так що сміливо вибирайте козаки з кольорової шкіри або світлої замші і не бійтеся експериментувати з деталями та фасоном. Серед модних знахідок сезону — глянцеві чорні черевики у стилі рок. А також ніжні подовжені моделі із замші.

Фокус раніше писав про те, як носити складне, але дуже модне поєднання — сукню зі штанами.