Топ-5 модных фасонов обуви для осени-2022

Модные дизайнеры переосмыслили некоторые актуальные модели и представили их в новом свете.

Совсем скоро наступит осень, и самое время подумать, какую обувь выбрать к модным лукам. Главные критерии ботинок для прохладного сезона — они должны быть стильными, комфортными и не промокать. Фокус предлагает несколько вариантов, которые сочетаются буквально с любым нарядом.

Puddle Boots

Puddle Boots или дословно ботинки для луж — новая версия резиновых сапог, которая покорила модный мир. Дизайнеры переосмыслили привычный взгляд на непромокаемую обувь, добавив ей легкой элегантности. Так что такие сапоги не только на 100% защитят ноги от дождя, но и дополнят любой элегантный аутфит. Можно найти как базовые варианты обуви в классическом черно-белом цвете, так и более яркие, которые разнообразят серые осенние будни.

Ботинки челси

Классические челси подойдут к любому образ, так что это тот самый мастхэв, который стоит держать у себя в гардеробе. В новых коллекциях дизайнеры переосмыслили эту обувь, дополнив ее толстой подошвой, ремешками, принтами, острым носом, так что теперь челси можно сочетать с любыми стилями.

Лоферы

Элегантные лоферы подойдут для любого модного выхода в свет. Единственный их недостаток — они не слишком годятся для холодной погоды. Однако дизайнеры нашли решения этой проблеми и предлагают этой осенью носить лоферы с высокими носками, создавая кэжуал образы с джинсами и водолазками или классические аутфиты. Явное преимущество такой обуви — она выглядит стильно и хорошо сочетается с разными стилями.

Кроссовки на танкетке

Не так давно кроссовки на танкетке считались мовитоном и записывались в антитренды, однако сегодня они стали бесспорным фаворитом модных дизайнеров. Такую обувь можно носить с джинсами, платьями и любой верхней одеждой, все зависит от модели, которую вы выбирете. Рекомендуем присмотреться к насыщенным цветам. Такие красовки могут стать ярким ярким акцентом осеннего образа.

Казаки

Такая обувь отлично подходит для дождливого времени года. В этом году элементы кантри-стиля проявляются в коллекциях многих модных дизайнеров. Так что смело выбирайте казаки из цветной кожи или светлой замши и не бойтесь экспериментируют с деталями и фасоном. Среди модных находок сезона — глянцевые черные ботинки в стиле рок. А также нежные удлиненные модели из замши.

Фокус ранее писал о том, как носить сложное, но очень модное сочетание — платье с брюками.