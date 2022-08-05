Модный тренд осень-2022. Как носить платья с брюками

В новом сезоне дизайнеры предлагают вновь вернуться к трендовому сочетанию, актуальному для прохладного времени года — ансамблю платья с брюками.

Скоро осень, а значит настанет пора многослойных образов. Знакомый для многих модниц прием — сочетание платья с брюками — приобретает новый смысл. Важно, чтобы многослойность была комфортной, при этом уместной как в офисе, так и на прогулке с друзьями.

Предлагаем несколько советов дизайнеров, которые помогут стильно выглядеть этой осенью.

Платье-рубашка

Платья-рубашки хорошо смотрятся с зауженными брюками или джинсами skinny. Это наиболее простой и удачный ансамбль, если вам интересно попробовать многослойный образ без особых экспериментов. Такое сочетание выглядит органично и подойдет для тех модниц, которые хотят оставаться в тренде, но пока не готовы к неординарным ансамблям.

[ + – ] Фото: Instagram. Платья-рубашки хорошо сочетаются с зауженными брюками

Монохромный образ

Хорошо сочетаются между собой вещи одного тона и фактуры, вместе они создают целостный образ. Кроме того, монохромный ансамбль визуально удлиняет рост, благодаря чему можно выглядеть стройнее. Кроме того, платье и брюки одного тона смотрятся как полноценный стильный костюм, который можно надеть как в офис, так и на прогулку.

[ + – ] Фото: Telegram. Монохромный образ визуально удлиняет рост

[ + – ] Фото: Instagram. Платья и брюки одного тона смотрятся стильно

Струящиеся материи

Чтобы образ получился воздушным, сочетайте платья из легких тканей и укороченные брюки или джинсы. Такой ансамбль выглядит нежно и романтично, а многослойность не смотрится мешковато и увеличивает вас в объеме.

[ + – ] Фото: Instagram. Платья из легких тканей хорошо сочетаются с укороченными джинсами или брюками

[ + – ] Фото: Instagram. Легкие платья в сочетании с джинсами смотрятся нежно и романтично

Широкие брюки

Еще одно удачное сочетание — широкие брюки и платья с разрезами. К такому наряду можно надеть высокий каблук и добавить аксессуары — яркую сумку или шляпку. Гармонично смотрятся платья с коротким рукавом или на брительках и широкие брюки в тон. Такое сочетание уравновешивает образ и выглядит стильно.

[ + – ] Фото: Instagram. Стильно смотрятся широкие брюки и платья с разрезами Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram

Яркие акценты

Для тех, кто не боится экспериментировать, можно подобрать контрастные образы. Сочетайте однотонные светлые брюки и темные платья или выбирайте к однотонным брюкам платья ярких цветов с актуальными принтами. Модный образ можно дополнить стильными туфлями-лодочками и комбинировать с модными аксессуарами.

[ + – ] Фото: Instagram. Яркий образ для осени 2022

[ + – ] Фото: Instagram. Контрастные сочетания платья и брюк или джинсов выглядят стильно

Фокус ранее писал о том, что в новых коллекциях дизайнеров осень-зима 2022-2023 появилась обновленная версия анималистичного принта. На одежде изображают птиц, домашних животных и даже устриц.