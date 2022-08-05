Модный тренд осень-2022. Как носить платья с брюками
В новом сезоне дизайнеры предлагают вновь вернуться к трендовому сочетанию, актуальному для прохладного времени года — ансамблю платья с брюками.
Скоро осень, а значит настанет пора многослойных образов. Знакомый для многих модниц прием — сочетание платья с брюками — приобретает новый смысл. Важно, чтобы многослойность была комфортной, при этом уместной как в офисе, так и на прогулке с друзьями.
Предлагаем несколько советов дизайнеров, которые помогут стильно выглядеть этой осенью.
Платье-рубашка
Платья-рубашки хорошо смотрятся с зауженными брюками или джинсами skinny. Это наиболее простой и удачный ансамбль, если вам интересно попробовать многослойный образ без особых экспериментов. Такое сочетание выглядит органично и подойдет для тех модниц, которые хотят оставаться в тренде, но пока не готовы к неординарным ансамблям.
Монохромный образ
Хорошо сочетаются между собой вещи одного тона и фактуры, вместе они создают целостный образ. Кроме того, монохромный ансамбль визуально удлиняет рост, благодаря чему можно выглядеть стройнее. Кроме того, платье и брюки одного тона смотрятся как полноценный стильный костюм, который можно надеть как в офис, так и на прогулку.
Струящиеся материи
Чтобы образ получился воздушным, сочетайте платья из легких тканей и укороченные брюки или джинсы. Такой ансамбль выглядит нежно и романтично, а многослойность не смотрится мешковато и увеличивает вас в объеме.
Широкие брюки
Еще одно удачное сочетание — широкие брюки и платья с разрезами. К такому наряду можно надеть высокий каблук и добавить аксессуары — яркую сумку или шляпку. Гармонично смотрятся платья с коротким рукавом или на брительках и широкие брюки в тон. Такое сочетание уравновешивает образ и выглядит стильно.
Яркие акценты
Для тех, кто не боится экспериментировать, можно подобрать контрастные образы. Сочетайте однотонные светлые брюки и темные платья или выбирайте к однотонным брюкам платья ярких цветов с актуальными принтами. Модный образ можно дополнить стильными туфлями-лодочками и комбинировать с модными аксессуарами.
Фокус ранее писал о том, что в новых коллекциях дизайнеров осень-зима 2022-2023 появилась обновленная версия анималистичного принта. На одежде изображают птиц, домашних животных и даже устриц.