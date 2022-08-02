Джинсы с попугаями и клатч в виде голубя. Новые тренды осень-зима 2022

В новых коллекциях дизайнеров появилась обновленная версия анималистичного принта. На одежде изображают птиц, домашних животных и даже устриц.

На пике популярности у дизайнеров в последние пару лет анималистичный принт. Коллекции весна-лето 2022 сделали его одним из главных трендов. Причем самым модным считался тигровый принт, адаптированный к повседневному стилю.

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В новом сезоне дизайнеры пошли дальше и решили предложить ценителям обновленную версию модного решения. По мнению некоторых экспертов, анималистичный принт может быть не только в стиле окраса диких животных. Изображения птиц, домашних котов, собак и даже устриц на худи, платьях, джинсах, сумках, обуви — явно хит нового сезона.

Такое решение предлагают дизайнеры Celine, Loewe, JW Anderson в коллекциях осень-зима 2022.

Испанский модный дом Loewe покорил в новом сезоне своих поклонников шелковыми рубашками и джинсами с высокой посадкой с кошачьим принтом. Кроме одежды, бренд представил аксессуары на кошачью тематику — массивные подвески с головами животных и сумочки в виде кошек.

Фото: Скриншот из Telegram

Некоторые дизайнеры предлагают модникам не только одежду с изображением животных, но и аксессуары в виде фигурок животных. Так один из самых экстравагантных решений британского модного дома JW Anderson, который восхитил поклонников, — клатч в виде голубя стоимостью 650 фунтов стерлингов. Сумочка появилась в продаже 20 июля.

Модель Pigeon Clutch очень реалистична и ее вполне можно принять за живую птицу. Голубя в натуральную величину нужно держать в руках, обхватив птицу за шею — никакие ремешки или ручки у клатча не предусмотрены.

[ + – ] JW Anderson. Клатч в виде голубя

Чтобы сложить в сумочку вещи, нужно приподнять правое крыло голубя, которое закреплено на золотистых шарнирах с магнитной застежкой и логотипом JW Anderson на нижней стороне.

Сам Андерсон отмечал, что создавал коллекцию в период пандемии, которая заставила его переосмыслить свою работу и относиться к жизни проще. Дизайнеру хотелось создать яркие, немного инфантильные вещи в стиле dopamine dressing. И ему это удалось.

Фокус ранее писал о том, что Gucci Décor представил новую коллекцию мебели и предметов интерьера с анималистичным и цветочным принтами. Дизайнеры признались, что сама природа стала для них источником вдохновения.