Джинси з папугами і клатчі у вигляді голуба. Нові тренди осінь-зима 2022

У нових колекціях дизайнерів з'явилася оновлена версія анімалістичного принта. На одязі зображують птахів, свійських тварин і навіть устриць.

На піку популярності у дизайнерів останні кілька років анімалістичний принт. Колекції весна-літо 2022 року зробили його одним із головних трендів. Причому наймоднішим вважався тигровий принт, адаптований до повсякденного стилю.

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У новому сезоні дизайнери пішли далі й вирішили запропонувати поціновувачам оновлену версію модного рішення. На думку деяких експертів, анімалістичний принт може бути не лише у стилі забарвлення диких тварин. Зображення птахів, домашніх котів, собак і навіть устриць на худі, сукнях, джинсах, сумках, взутті — очевидно хіт нового сезону.

Таке рішення пропонують дизайнери Celine, Loewe, JW Anderson у колекціях осінь-зима 2022 року.

Іспанський модний будинок Loewe підкорив у новому сезоні своїх шанувальників шовковими сорочками та джинсами з високою посадкою з котячим принтом. Окрім одягу, бренд представив аксесуари на котячу тематику — масивні підвіски з головами тварин і сумочки у вигляді кішок.

Фото: Скріншот із Telegram

Деякі дизайнери пропонують модникам не лише одяг із зображенням тварин, а й аксесуари у вигляді фігурок тварин. Так один із найекстравагантніших рішень британського модного будинку JW Anderson, який захопив шанувальників, — клатч у вигляді голуба вартістю 650 фунтів стерлінгів. Сумочка з'явилася у продажу 20 липня.

Модель Pigeon Clutch дуже реалістична і її цілком можна сприйняти за живого птаха. Голуба в натуральну величину потрібно тримати в руках, обхопивши птаха за шию — ніякі ремінці або ручки у клатчі не передбачені.

[ + – ] JW Андерсон. Клатч у вигляді голуба

Щоб скласти в сумочку речі, потрібно підняти праве крило голуба, яке закріплене на золотистих шарнірах із магнітною застібкою та логотипом JW Anderson на нижній стороні.

Сам Андерсон зазначав, що створював колекцію у період пандемії, яка змусила його переосмислити свою роботу та ставитись до життя простіше. Дизайнеру хотілося створити яскраві, трохи інфантильні речі у стилі dopamine dressing. І йому це вдалося.

Фокус раніше писав про те, що Gucci Décor представив нову колекцію меблів і предметів інтер'єру з анімалістичним і квітковим принтами. Дизайнери зізналися, що сама природа стала для них джерелом натхнення.