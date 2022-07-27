Gucci Décor випустили колекцію посуду й меблів, натхненну природою

Товари модного дому прикрашені оновленим квітковим і анімалістичним принтами.

Gucci Décor презентував нову колекцію меблів і предметів інтер'єру з анімалістичним та квітковим принтами. Дизайнери зізналися, що основним джерелом натхнення для релізу стала сама природа. Колекція представлена на офіційному сайті Gucci Décor. Про це пише видання V magazine.

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Серед предметів інтер'єру на сайті можна побачити свічки в чотирьох нових ароматах — Mehen, Esotericum, Herbosum і Freesia. А також скриньки, пледи, ковдри та подушки з бавовни та шовку. Усі предмети прикрашені знаковими монограмами GG. А також різними химерними зображеннями півмісяців із обличчями, метеликами, тотемними тваринами.

Нова колекція посуду від Gucci Décor включає келихи з кришталю, таці, столові прилади, тарілки та металеві клоші, декоровані фігурками або зображеннями тварин.

Елегантним фоном для презентації предметів інтер'єру, посуду та меблів послужив пишний сад із меблями із зелені.

Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official

Родзинкою колекції стали крісла, виготовлені з букового дерева, з ніжками, що нагадують кінські копита. Оббивка меблів виготовлена з ворсу, а спинка з бавовняного жакарду з квітковим принтом.

Автором рекламної кампанії для модного будинку став 31-річний намібійсько-німецький фотограф Макс Сідентофф, який неодноразово співпрацював із Gucci. Раніше він знімав романтичну колекцію Gucci Lovelight, у якій представили жіночий і чоловічий одяг, а також взуття йаксесуари в яскравій палітрі кольорів.

Фокус раніше писав про те, що колаборація YEEZY GAP Engineered by Balenciaga не перестає дивувати шанувальників. Під час нещодавньої презентації поп-ап магазинів із товарів у трьох американських містах — Лос-Анджелесі, Чикаго та Маямі — покупцям запропонували порпатися в сміттєвих баках у пошуках потрібних фасонів і розмірів одягу.

Також Фокус розповідав, що Hermès зняли незвичайне промо для Apple Watch. Презентація відбулася на сонячному венеційському острові Маццорбо. Коробки для смарт-годинників із ремінцями від французького дому моди розвісили на апельсинових деревах. А гості преструру буквально збирали врожай, прихопивши кошики та візки.