Gucci Décor випустили колекцію посуду й меблів, натхненну природою
Товари модного дому прикрашені оновленим квітковим і анімалістичним принтами.
Gucci Décor презентував нову колекцію меблів і предметів інтер'єру з анімалістичним та квітковим принтами. Дизайнери зізналися, що основним джерелом натхнення для релізу стала сама природа. Колекція представлена на офіційному сайті Gucci Décor. Про це пише видання V magazine.
Серед предметів інтер'єру на сайті можна побачити свічки в чотирьох нових ароматах — Mehen, Esotericum, Herbosum і Freesia. А також скриньки, пледи, ковдри та подушки з бавовни та шовку. Усі предмети прикрашені знаковими монограмами GG. А також різними химерними зображеннями півмісяців із обличчями, метеликами, тотемними тваринами.
Нова колекція посуду від Gucci Décor включає келихи з кришталю, таці, столові прилади, тарілки та металеві клоші, декоровані фігурками або зображеннями тварин.
Елегантним фоном для презентації предметів інтер'єру, посуду та меблів послужив пишний сад із меблями із зелені.
Родзинкою колекції стали крісла, виготовлені з букового дерева, з ніжками, що нагадують кінські копита. Оббивка меблів виготовлена з ворсу, а спинка з бавовняного жакарду з квітковим принтом.
Автором рекламної кампанії для модного будинку став 31-річний намібійсько-німецький фотограф Макс Сідентофф, який неодноразово співпрацював із Gucci. Раніше він знімав романтичну колекцію Gucci Lovelight, у якій представили жіночий і чоловічий одяг, а також взуття йаксесуари в яскравій палітрі кольорів.
Фокус раніше писав про те, що колаборація YEEZY GAP Engineered by Balenciaga не перестає дивувати шанувальників. Під час нещодавньої презентації поп-ап магазинів із товарів у трьох американських містах — Лос-Анджелесі, Чикаго та Маямі — покупцям запропонували порпатися в сміттєвих баках у пошуках потрібних фасонів і розмірів одягу.
Також Фокус розповідав, що Hermès зняли незвичайне промо для Apple Watch. Презентація відбулася на сонячному венеційському острові Маццорбо. Коробки для смарт-годинників із ремінцями від французького дому моди розвісили на апельсинових деревах. А гості преструру буквально збирали врожай, прихопивши кошики та візки.