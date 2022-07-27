Gucci Décor выпустили коллекцию посуды и мебели, вдохновленную природой

Товары модного дома украшены обновленным цветочным и анималистичным принтами.

Gucci Décor презентовал новую коллекцию мебели и предметов интерьера с анималистичным и цветочным принтами. Дизайнеры признались, что основным источником вдохновения для релиза послужила сама природа. Коллекция представлена на официальном сайте Gucci Décor. Об этом пишет издание V magazine.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Среди предметов интерьера на сайте можно увидеть свечи в четырех новых ароматах — Mehen, Esotericum, Herbosum и Freesia. А также шкатулки, пледы, одеяла и подушки из хлопка и шелка. Все предметы декорированы знаковыми монограммами GG. А также различными причудливыми изображениями полумесяцев с лицами, бабочек, тотемных животных.

Новая коллекция посуды от Gucci Décor включает бокалы из хрусталя, подносы, столовые приборы, тарелки и металлические клоши, декорированные фигурками или изображениями животных.

Элегантным фоном для презентации предметов интерьера, посуды и мебели послужил пышный сад с мебелью из зелени.

Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official Фото: Gucci Official

Изюминкой коллекции стали кресла, выполненные из букового дерева, с ножками, напоминающими лошадиные копыта. Обивка мебели сделана из ворса, а спинка из хлопчатобумажного жаккарда с цветочным принтом.

Автором рекламной кампании для модного дома стал 31-летний намибийско-немецкий фотограф Макс Сидентопф, который неоднократно сотрудничал с Gucci. Ранее он снимал романтическую коллекцию Gucci Lovelight, в которой были представлены женская и мужская одежда, а также обувь и аксессуары в яркой цветовой палитре.

Фокус ранее писал о том, что коллаборация YEEZY GAP Engineered by Balenciaga не перестает удивлять поклонников. Во время недавней презентации поп-ап магазинов с товаров в трех американских городах — Лос-Анджелесе, Чикаго и Майами, покупателям предложили копаться в мусорных баках в поисках нужных фасонов и размеров одежды.

Также Фокус рассказывал о том, что Hermès сняли необычное промо для Apple Watch. Презентация прошла на солнечном венецианском острове Маццорбо. Коробки для смарт-часов с ремешками от французского дома мод развесили на апельсиновых деревьях. А гости пресс-трура буквально собирали урожай, прихватив корзинки и тележки.