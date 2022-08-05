Модний тренд осінь-2022. Як носити сукні з брюками

У новому сезоні дизайнери пропонують знову повернутися до трендового поєднання, актуального для прохолодної пори року, — ансамблю сукні зі штанами.

Скоро осінь, а значить, настане пора багатошарових образів. Знайомий для багатьох модниць прийом — поєднання сукні зі штанами — набуває нового сенсу. Важливо, щоб багатошаровість була комфортною, причому доречною як в офісі, так і на прогулянці з друзями.

Пропонуємо кілька порад дизайнерів, які допоможуть мати стильний вигляд цієї осені.

Сукня-сорочка

Сукні-сорочки мають гарний вигляд зі звуженими брюками або джинсами skinny. Це найпростіший і найвдаліший ансамбль, якщо вам цікаво спробувати багатошаровий образ без особливих експериментів. Таке поєднання має органічний вигляд і підійде для тих модниць, які хочуть залишатися в тренді, але поки що не готові до неординарних ансамблів.

[ + – ] Фото: Instagram. Сукні-сорочки добре поєднуються зі звуженими брюками

Монохромний образ

Добре поєднуються між собою речі одного тону та фактури, разом вони створюють цілісний образ. Крім того, монохромний ансамбль візуально подовжує зростання, завдяки чому можна мати стрункіший вигляд. Крім того, сукня та штани одного тону мають вигляд повноцінного стильного костюма, який можна одягти як в офіс, так і на прогулянку.

[ + – ] Фото: Telegram. Монохромний образ візуально подовжує зріст

[ + – ] Фото: Instagram. Сукні та штани одного тону мають стильний вигляд

Струменені матерії

Щоб образ вийшов повітряним, поєднуйте сукні з легких тканин і укорочені штани чи джинси. Такий ансамбль — ніжний і романтичний, а багатошаровість не має мішкуватий вигляд і збільшує вас в об'ємі.

[ + – ] Фото: Instagram. Сукні з легких тканин добре поєднуються з укороченими джинсами або брюками

[ + – ] Фото: Instagram. Легкі сукні в поєднанні з джинсами — ніжні та романтичні

Широкі брюки

Ще одне вдале поєднання — широкі штани та сукні з розрізами. До такого вбрання можна надіти високий підбор і додати аксесуари — яскраву сумку або капелюшок. Гармонійний вигляд мають сукні з коротким рукавом або на шпильках і широкі штани в тон. Таке поєднання врівноважує образ і стильний.

[ + – ] Фото: Instagram. Стильний вигляд мають широкі штани та сукні з розрізами Фото: Instagram

[ + – ] Фото: Instagram

Яскраві акценти

Для тих, хто боїться експериментувати, можна підібрати контрастні образи. Поєднуйте однотонні світлі штани та темні сукні або вибирайте до однотонних штанів сукні яскравих кольорів із актуальними принтами. Модний образ можна доповнити стильними туфлями-човниками та комбінувати з модними аксесуарами.

[ + – ] Фото: Instagram. Яскравий образ для осені 2022

[ + – ] Фото: Instagram. Контрастні поєднання сукні та штанів чи джинсів мають стильний вигляд

Фокус раніше писав про те, що в нових колекціях дизайнерів осінь-зима 2022-2023 з'явилася оновлена версія анімалістичного принту. На одязі зображують птахів, свійських тварин і навіть устриць.